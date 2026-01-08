我是廣告 請繼續往下閱讀

針對高教問題，如校長遴選委員會師生代表、校長續聘評鑑、校務會議等，立法委員、黨團代表等對大學法提出修正草案。教育部次長朱俊彰表示，近期都有跟大學教師團體還有學生團體溝通，會在最快時間凝聚共識。另外，招收國際生大專院校設有專班，但在與業界媒合卻不順利，將改善希望減少產業與學界間的落差。立法院教育及文化委員會今審查大學法部分條文修正草案，朱俊彰會前受訪表示，大學法修訂包含校務會議代表比例，如涉及老師或學生，另外校長遴選老師跟學生參與的角色，以及老師權益跟教育現場的觀察跟建議等。這段時間教育部都有跟大學、教師團體、學生團體溝通，期待後續審議大學法草案時，教育部可以提出兼顧各界意見的版本。另，朱俊彰指出，大學法從94年至今已經超過20年沒有修法，未來在跨領域整合上會再做更彈性的開放，目前已經取得高度共識，會朝這方向處理。此外，大專院校招收國際學生設有新型專班，然而畢業後銜接到業界比率卻不高。朱俊彰說，教育部東南亞大學排名在前1000名內的畢業生，招收來台唸碩士班、博士班，然而確實在業界媒合率不高。教育部會加強讓業界了解學生優勢、專業能力，同時調查業界的擔憂之處，以及具備能力為何，加強選才時篩選並告知學生，希望提升媒合率。