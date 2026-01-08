我是廣告 請繼續往下閱讀

中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」。對此，總統賴清德今（8）日受訪時表示，希望中國的領導人能清楚了解，對台灣進行針對性軍演，絕對不是和平的行動，對台灣進行統戰滲透、跨境鎮壓，更不可能達到統一台灣的目標。賴清德上午出席調查局調查班結業典禮，會前被媒體問到，中國上週才對台灣軍演，昨天又公布懲戒名單，如何看待此事？對此，賴清德回應，日本石平參議員被中國制裁，不能入境中國，日前他成功來到台灣訪問，他用行動證明中華民國和中華人民共和國互不隸屬，中國政府對台灣的人民進行跨境施壓，也正足以證明其公權力不及於台灣，更能進一步證實，台灣不屬於中華人民共和國一部份。賴清德說，身為總統，對任何一個被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲，因為即使面對中國威脅，不管是鄭英耀、劉世芳，或者是法務部陳姓檢察官、其他官員，或是民意代表，都能夠站在自己的崗位上，為國家奮鬥，毫不畏懼中國的威脅。賴清德指出，身為三軍統帥，再度跟全國人民承諾，「我一定好好守護國家，維護全體國人生命財產安全，絕對不容許中國的壓力、中國的手伸進台灣這塊土地上來」。賴清德說，在這個關鍵時刻，敬請不分朝野都該支持國家，讓國防特別預算、中央政府總預算都能夠順利付委，進行審查工作，這是身為國會議員，對國家、對人民最起碼的責任跟義務。此外，鄭銘謙受訪時也表示，法務部堅定捍衛國家的司法主權，檢察官是依法來偵辦國安案件，「這部分這是在公正的執法，我們不容許任何侵害我們國家司法主權的行為，我們全力支持檢察官依法偵辦，守護國家的司法主權」。