為提供即時便利的保險服務，玉山銀行以顧客需求為中心，整合「網路投保」、「行動投保」與「高齡錄音智能輔助」3大數位服務，推動保險服務數位化，建立安全且具溫度的投保體驗，讓顧客在任何時間、任何地點，都能快速取得合適的保險保障。首先，在「網路投保」方面，玉山銀行提供24小時自助完成，「免電子憑證、免紙本」，以簡單的流程降低使用門檻。顧客只需透過網路以玉山行動銀行 App，選擇保險產品、完成要保資料並線上繳費，即可在3個步驟內完成投保申請。投保成功後系統會即時透過電子郵件發送確認，並可線上查詢保單狀態與相關投保內容，例如在家規劃家庭旅遊或機場臨時加保的旅客，能在短短數分鐘內完成投保，省下親臨分行或等待人工作業的時間成本。在「行動遠距投保」部分，玉山銀行透過視訊協作、資料加密，保障偏鄉與行動不便顧客權益。由受過專業訓練且具備證照的理財專員透過視訊協助顧客完成投保程序，讓偏鄉地區、行動不便或因時間、交通受限無法到訪分行的顧客，都能在家中或熟悉的環境獲得專屬且完整的諮詢與投保服務，落實普惠金融。有關「高齡錄音智能輔助」方面，面對台灣已邁入超高齡社會的現況，玉山銀行在行動投保平台中導入「高齡錄音輔助」系統，以智能科技輔助高齡顧客清楚理解商品內容與重要事項。系統會以標準化、易懂的語句逐項宣讀保單要點並進行錄音留存，同時由具備證照的理財專員在旁提供補充說明與確認，確保高齡者在充分理解與同意的前提下完成投保。玉山銀行表示，保險不僅是風險保障，更是以人為本的暖心金融服務，未來將持續在多元生活場景中導入創新科技應用，深化保險數位體驗，協助顧客穩健累積財富、安心規劃資產傳承，實踐專業、服務、責任的企業核心價值。