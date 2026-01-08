我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳建豪（如圖）才回歸F4並開啟一連串巡演，近期也推出全新創作專輯《Dance Until We Die》，氣勢超旺。（圖／相信音樂提供）

亞洲唱跳歌手吳建豪氣勢如虹，將隨著備受好評的巡迴演唱會《F✦FOREVER恆星之城》於1月9日正式到成都演出。近期吳建豪話題不斷，新專輯強勢霸榜，他在演唱會上的一段神級舞步，也令粉絲欣賞。在演出新歌〈傑作〉時，他抱著吉他以極致腰力舞動，一個大幅度扭動的舞步被粉絲封為「奪命三搖」，性感指數破表讓現場歌迷直呼「腿軟」，這股費洛蒙風暴即將席捲成都，成為本次巡演必看的焦點。吳建豪在《F✦FOREVER恆星之城》巡演演出有驚人的舞台魅力，一口氣帶來〈Dance Until We Die〉、〈Save me〉、〈Ur The Reason〉、〈Peace by piece〉、〈傑作〉、〈Pray〉6首全新創作的Solo演出。其中最讓歌迷津津樂道的，莫過於〈傑作〉的演出橋段。吳建豪一邊彈奏吉他，一邊隨著節奏大幅度扭動腰臀，這項極度考驗核心與腰腹力量的舞蹈，在他的詮釋下充滿爆發力與性感張力，引爆全場尖叫聲浪，被粉絲戲稱為奪命三搖，笑稱真的「直接搖進心坎裡」。醞釀3年，吳建豪趕在2026年初送給歌迷的大禮，全新專輯《Dance Until We Die》終於正式發行。這張專輯由他親自參與詞曲創作，收錄10首全新歌曲。日前充滿未來感的前導影片一釋出，隨即吸引日本、馬來西亞、美國等全球歌迷留言狂讚。率先上線的單曲〈Ur The Reason〉更迅速登上KKBOX新歌即時榜冠軍。新專輯風格獨樹一幟，橫跨70、80年代的復古電影配樂，融合Daft Punk與Prince式的實驗律動，以及Two-step beat的摩登節拍。吳建豪再度攜手金獎製作人David Lucius King與創作搭檔Sam Lin（林中宣），在玩音樂的過程中深度磨合，開闢出專屬於他的音樂路徑。吳建豪也特別建議聽眾：「這張專輯不需要按順序播放，不必設限，讓旋律自然滲透進你的生命日常。」吳建豪和言承旭、周渝民、五月天阿信的《F✦FOREVER恆星之城》演唱會，將於2026年1月9日、10日、11日，連續三天在成都五糧液文化體育中心綜合體育館演出。