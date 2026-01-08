我是廣告 請繼續往下閱讀

前台積電陳姓工程師跳槽至東京威力科創後，竟勾結昔日同事吳姓、戈姓工程師翻拍2奈米製程機密照片，遭檢方依《國安法》重判。近期高檢署更查獲，陳員還另找台積電陳姓工程師竊取「14奈米以下關鍵製程與化學技術」，東京威力科創的盧姓主管甚至在案發後試圖刪除檔案滅證。檢方於本月5日追加起訴兩名陳姓工程師，分別求刑7年與8年8月，盧姓主管則因湮滅證據遭起訴並求刑1年，同時對東京威力科創求處2500萬元罰金；今日高檢署已將在押的陳姓工程師移審智慧財產及商業法院，預計下午將開接押庭。身穿綠色上衣、戴著口罩的男子，面對記者詢問「為什麼要洩密？」低頭不發一語快步進入法庭，他就是台積電第四名陳姓內鬼，因為高檢署持續追查台積電內鬼案，繼2025年11月10日指揮調查局發動搜索並聲押陳姓工程師獲准後，今日正式將該員移審智慧財產及商業法院，由法官訊問並裁定是否繼續羈押。高檢署5日指出，為了確認東京威力是否符合國家安全法第8條第7項「盡力防止不法行為」的免責要件，怎料，深入調查後發現該公司的雲端硬碟裡，竟然還存有台積電的國家級核心技術秘密，涉及「14奈米以下製程的晶片製造技術」，以及相關的關鍵氣體、化學藥品和設備等高度機密資料。檢方表示，陳力銘於偵查中主動坦承犯行，並供出共犯陳男，因而得以順利查獲，求處有期徒刑7年，並請法院於審理時，視其是否符合國安法第8條規定，依法減輕其刑。針對陳姓台積電員工，檢方認為，這名陳姓員工從案發至今都沒有完全交代實情，犯後態度不佳。因此，向法院請求重判8年8個月有期徒刑。至於東京威力公司盧姓主管，被控在知道陳力銘遭台積電抓到後，為了逃避責任，竟然動手刪掉了陳力銘上傳到雲端的相關檔案，導致犯罪證據被毀掉，涉犯「妨礙刑事調查」。加上他事後堅決否認犯行，因此檢察官請求判處他1年有期徒刑。另外，東京威力科創公司因於全案查證過程中，均能依檢察官要求提供相關事證，配合調查，依法求處罰金2500萬元。