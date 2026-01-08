我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林光寧告別式門外牆上有大面「奉花芳名錄。」（圖／記者黃聖凱攝影）

▲胡瓜（右1）稍早現身林光寧告別式。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲林光寧追思會今日舉行，家屬選用一張他開心捧腹大笑的照片。（圖／記者李欣恬攝影）

林光寧告別式！資深藝人林光寧上月13日因中風併發吸入性肺炎過世，享壽75歲，女兒Summer（林有慧）及女婿蕭敬騰今（8）日於台北市懷愛館為其舉辦告別式，上午11時30分開始，稍早記者一到現場，牆面大片「奉花芳名錄」聚集演藝圈及政商界大咖，包括了王偉忠、張小燕、胡瓜、丁柔安、張清芳、陳鎮川、張惠妹、羅志祥、王子（邱勝翊）等，足見林光寧生前廣大人緣。林光寧追思會現場上百數花朵佈滿，其中門外牆上有大面「奉花芳名錄」，聚集各界知名人士的致意，包括張小燕、胡瓜、丁柔安、王偉忠、張清芳、陳鎮川、張惠妹、陳亞蘭、羅時豐、庾澄慶、向華強、陳嵐、藍心湄、賈靜雯、修杰楷、楊謹華、羅志祥、徐若瑄，前陣子捲入粿粿、范姜彥豐不倫風波的王子也在內。稍早上午11時許，胡瓜帶著老婆丁柔安與女兒小禎出席告別式，一家三口全身都穿白衣，臉色沉重地報到，隨即步入會場，沒有接受訪問。另外，先前捲入閃兵風波的修杰楷，也穿著白色上衣、黑色外套及黑色口罩低調現身，簽到後快速步入會場，並未多做停留，這也是他10月捲入閃兵風波以來，首度公開露面。此外，政界如蔣萬安、韓國瑜、朱立倫、盧秀燕，以及各大企業高層也都入列。由於林光寧生前喜愛白色，告別式現場均以「純淨白色系」主體布置，上千朵白花簇擁靈堂，遺照選用他身穿襯衫、笑容燦爛照片，看上去精神奕奕，象徵林光寧無論在世或辭別，都能一貫地開朗、樂觀且祥和，場面氣氛莊重卻不哀傷。林光寧18歲時加入了紅極一時的雷鳥合唱團，先後擔任貝斯手與吉他手，為他在圈內打下深厚根基。隨著時代風潮轉變，林光寧並未畫地自限，28歲時毅然跨足電視圈，進入華視開啟演員生涯，突破舒適圈。林光寧總能讓「綠葉」變得搶眼，他是經典喜劇《家有仙妻》裡逗趣的「仙爸」，也是《台灣靈異事件》裡的記者老王；在偶像劇《轉角遇到愛》，林光寧飾演大S的父親，這些經典角色至今深植觀眾記憶。林光寧對演藝產業的敏銳度，也傳承給了女兒、現在的王牌經紀人林有慧，她從小跟著父親跑遍各大秀場，耳濡目染下培養出獨特見解。父女倆雖處不同世代，父親走的是傳統人脈經營，女兒則開創了現代化經紀公司「喜鵲娛樂」，兩代人接力在娛樂圈打下一片天。同時，林有慧也是歌王蕭敬騰的老婆與經紀人。