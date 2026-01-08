我是廣告 請繼續往下閱讀

Summer心碎送走林光寧！憶他生前互動痛哭

▲蕭敬騰（如圖）於林光寧告別式致辭並獻唱。（圖／記者吳翊緁攝影）

林光寧是誰？18歲組團走紅、跨足幕前幕後

資深藝人林光寧追思會今（8）日於台北市懷愛館舉行，稍早12時許，其女兒Summer（林有慧）上台感性致詞，回憶起過往與爸爸的相處，一起玩樂、喝酒、談天，「要說我們的故事，好幾天都說不完，這幾天我都在逃避回想他，不論食物、氣味、音樂或很多畫面，我都會想起爸爸，會讓我一下哭一下笑，現在想起他，我就會刻意轉移注意力，停止想念，因為我不想讓我爸看到我難受，他會放心不下。」Summer在台上淚流不止，想起去年9月2日林光寧被送進加護病房，當下心急如焚，「再天大的事情，什麼都微不足道，我們搶著一早加護病房進去，儘管爸爸那時候已經無法起身、進食，但我們全家都好開心，每天在房間裡唱歌跳舞，爸爸努力地讓我們全家凝聚、為對方著想、純粹、團結，我們很感恩！」Summer也透露，與林光寧的互動豐富又深刻，「要說我們的故事，好幾天都說不完，這幾天我都在逃避回想他，不論食物、氣味、音樂或很多畫面，我都會想起爸爸，會讓我一下哭一下笑，現在想起他，我就會刻意轉移注意力，停止想念，因為我不想讓我爸看到我難受，他會放心不下。」全場動容不已。林光寧家屬先前在訃聞寫下，「我們最愛的爸爸，在2025年12月13日，安詳結束了他75年豐富的人生，開心地去他的下一趟旅行了，爸爸一生喜歡熱鬧，喜歡和朋友家人相聚。所以，我們不會安排個別的公祭行禮，我們誠摯地邀請親朋好友，一起抽空過來，用他最喜歡的熱鬧和笑聲，為他舉辦一場温馨的追思會。」林光寧18歲時加入了紅極一時的雷鳥合唱團，先後擔任貝斯手與吉他手，為他在圈內打下深厚根基。隨著時代風潮轉變，林光寧並未畫地自限，28歲時毅然跨足電視圈，進入華視開啟演員生涯，突破舒適圈。林光寧總能讓「綠葉」變得搶眼，他是經典喜劇《家有仙妻》裡逗趣的「仙爸」，也是《台灣靈異事件》裡的記者老王；在偶像劇《轉角遇到愛》，林光寧飾演大S的父親，這些經典角色至今深植觀眾記憶。