珍煮丹表示，慶祝17歲生日快樂，全台門市今（8）日「黑糖珍珠鮮奶買一送一」，連三天開喝手搖飲料優惠菜單一次看！鶴茶樓表示，搶先預告「泰式奶茶泰奶凍買一送一」Uber Eats外送優惠喝14天；台南、高雄新店開幕免費喝；老賴茶棧「張員瑛同款」冬瓜檸檬也買一送一。《NOWNEWS今日新聞》整理一月最新手搖飲料優惠供讀者掌握。
珍煮丹：買一送一今起喝3天！黑糖珍珠鮮奶半價
終於等到珍奶買一送一！珍煮丹表示，17歲生日慶優惠開跑，全台門市今起「買一送一」連喝3天，優惠菜單一次看：
◾️1月8日：大杯「黑糖珍珠鮮奶」買一送一！
◾️1月9日：大杯「黑糖檸檬冬瓜」買一送一！
◾️1月10日：大杯「煮母奶茶」買一送一！
《NOWNEWS今日新聞》記者分享優惠券領取及使用方法：
第一步驟：
在「珍煮丹TRUEDAN」LINE官方帳號點擊買一送一圖文選單，
第二步驟：
已是「煮丹會員」：輸入電話號碼領取，至LINE官方帳號會員中心即可查看／使用；
「非煮丹會員」：輸入電話號碼領取，至LINE官方帳號綁定註冊會員即可至會員中心查看／使用。
第三步驟：
至門市點擊券面上的「使用」，再請店員點擊「確認」，即完成使用。
提醒大家，買一送一限指定同品項L杯，一張券限購一組（即2杯），「每人」限購兩組（共4杯），當場一次領取無法寄杯；領券當下方可使用，恕不適用於門市外送、線上點餐平台、門市電話預訂；買一送一活動品項每日數量有限售完為止；優惠券僅適用於券上標示之使用期間，逾期無效，如因個人因素誤觸核銷，恕不補發；優惠不併用。
鶴茶樓：買一送一爽喝14天優惠！台南、高雄新店開幕免費喝
鶴茶樓表示，2026年一月手搖飲料優惠搶先預告！鶴茶樓Uber Eats限定「指定品項買一送一」，1月14日至1月27日連續14天，開喝「泰式奶茶泰奶凍」85元、「杏仁奶蓋烏龍茶」75元都買一送一！提醒大家，活動僅限透過Uber Eats平台點餐，不適用現場購買、門市親送及電話自取，兩款飲品每人皆限購各三組。
鶴茶樓新店開幕免費喝優惠！鶴茶樓將於1月10日（六）開幕台南善化中山店、1月16日（六）開幕高雄崛江店，開幕當天13:00-15:00，鶴頂紅茶、綺夢那堤、藝伎紅茶「免費贈送」中杯，冰塊／甜度固定無客製（限量總共200杯）。提醒大家，每人限領一杯，僅限到店消費，線上預訂／電話自取／外送不適用。
台南善化中山店
地址：台南市善化區中山路401號
高雄崛江店
地址：高雄市新興區新田路193號
老賴茶棧：金唱片「張員瑛同款」冬瓜檸檬買一送一
金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）將在本周六登台 ！老賴茶棧表示，社群發動一日限定「員瑛應援日」開喝冬瓜檸檬買一送一！1月10日全台門市現場點餐，出示追蹤老賴茶棧官方Threads帳號畫面，並於官方指定「應援專區貼文」下方留言，可享張員瑛同款「冬瓜檸檬」買一送一優惠。
而且當天現場還同步輪播IVE以及金唱片入圍歌手的熱門神曲，陪大家喝飲料。提醒大家，每人限購2組 ，各門市數量有限，售完為止；不適用於外送及線上訂餐平台；詳細規則請見官方社群公告。
資料來源：珍煮丹、鶴茶樓、老賴茶棧
