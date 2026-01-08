我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柬埔寨太子控股集團創辦人陳志被美英起訴，被指控操縱全球詐騙及洗錢。（圖／翻攝自太子控股集團官網）

▲嘻哈團體「玖壹壹」成員春風，與本案核心人物陳志私交甚篤。（圖／翻攝自春風IG）

柬埔寨大型企業「太子集團」近日捲入跨國洗錢和詐騙園區主謀疑雲，台灣司法機關同步展開雷霆行動，針對相關資金流向與資產來源進行全面清查。隨著案件浮上檯面，不僅牽動政商圈，也意外讓演藝圈與豪車文化成為輿論焦點，而集團執行長陳志本人也在日前傳出被捕。檢調單位指出，本案調查範圍橫跨多國，涉及龐大資金流動。台灣方面已完成多波搜索行動，查扣多處高級住宅與名貴動產，其中包括大量頂級超跑與名車，初估總價值約新台幣45億元，顯示涉案規模相當驚人。根據調查資料，檢方共扣押26輛高檔名牌車款，其中最受矚目的，是一輛市價逾新台幣2億元、全台僅此一輛的Bugatti Chiron Sport，被車迷暱稱為「山豬王」。該車不僅性能強悍，也象徵持有者雄厚的財力背景。《鏡報》進一步揭露，嘻哈團體「玖壹壹」成員春風，與本案核心人物陳志私交甚篤，彼此以「大哥」相稱。2022年，春風出席台中SV Racing車隊總部開幕活動時，現場展示多輛超跑，其中就包含這輛Bugatti Chiron Sport，當時春風直言該車是友人所借，自己「連碰都不敢碰」。在相關影音訪談中，春風曾分享，只要開口向陳志借車，對方往往毫不猶豫答應，甚至笑稱：「直接拖去用」。他還提到，陳志幾乎在不同國家各自擁有一輛同款超跑，且配色風格相當一致，顯示其收藏規模遠超一般豪車玩家。隨著主嫌陳志近期傳出遭拘提，並可能被押解至中國受審，案件後續發展備受關注。檢調強調，將持續釐清資金來源與相關人員責任，確保不法所得依法追繳，也讓這起從商業帝國延燒至名人圈的跨國案件，回歸司法真相。