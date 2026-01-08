我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市週三逢高拉回，唯獨那斯達克指數上漲0.16%，台北股市今（8）日持續走低，開盤下跌104.89點、來到30330.58點，不過盤中在台積電翻紅的帶動下，指數成功翻紅，最高一度來到30593.48點，上漲158.02點，再寫新高點。美國股市昨日多數走低，道瓊指數下跌466點或0.94%，收48996.08點，那斯達克指數上漲37.102點或0.16%，收23584.275點，標普500指數下跌23.89點或0.34%，收6920.93點，費半指數下跌76.057點或0.99%，收7574.872點。權王台積電的翻紅是帶動指數走高的關鍵，今日以1655元開出，下跌20元，隨後一路走高，盤中最高來到1700元，再度挑戰新高價位。記憶體族群表現沒有前兩日強勁，截至上午10點40分，旺宏逆勢上漲3%，南亞科小漲0.2%，華邦電力守平盤價106.5元，力積電下跌逾2%。前幾日剽悍的面板族群也熄火，友達下跌逾4%，群創下跌近3%，不過彩晶卻逆勢攻上漲停價11.65元。此外，輝達執行長黃仁勳6日在2026年CES大展公開最新合作夥伴，伺服器機殼廠營邦首度獲得欽點光榮入隊；根據《經濟日報》報導，營邦董事長梁順營證實此事，宣布將針對輝達全新AI儲存平台，推出全新F2032-G6 2U JBOF儲存系統，以支援NVIDIA BlueField-4，營邦受到此消息點火下，開盤攻上漲停價355.5元。台股上市櫃合計飆出兆元交易量，改寫史上新高紀錄，券商可賺0.1425%的手續費，以1兆元算，一天就收了14.25億元交易手續費（不計折扣），券商大吃補，康和證急攻漲停，拉到最高價15.15元外，遠東集團旗下宏遠證券也大漲超過7%站上12.25元。