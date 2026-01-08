我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林光寧追思會上，JJ和A-Lin的花籃，都稱呼他為林爸爸。（圖／記者李欣恬攝影）

▲林光寧追思會上，戴愛玲送上花籃，寫下「追思永懷」四字表達不捨。（圖／記者李欣恬攝影）

▲林光寧追思會，影視歌三棲的李千娜送上花籃，以「謹致深切哀思」感念前輩。（圖／記者李欣恬攝影）

資深藝人林光寧的告別式於今（8）日舉行，縱橫演藝圈多年的他，生前照顧後輩不遺餘力，累積了極佳的超好人緣。現場除了親友齊聚送別，演藝圈眾多後輩歌手也紛紛送上花籃致意，包括金曲歌王JJ林俊傑、歌后A-Lin以及戴愛玲送上花籃致意，齊聲感念這位永遠的「林爸爸」，現場白色花海簇擁，見證了他生前溫暖待人的好情誼。在告別式現場的花籃中，可見到許多演藝圈歌手的心意。其中，JJ林俊傑與A-Lin的花籃並排陳列，兩人的悼念詞不約而同寫著「敬悼林爸爸，我們永遠懷念您」。一聲親切的「林爸爸」，足見林光寧生前對待晚輩如子女般親切，在後輩心中擁有崇高且溫暖的地位。此外，鐵肺天后戴愛玲也送上花籃，寫下「追思永懷」四字表達不捨。影視歌三棲的李千娜同樣送來對對花籃，以此「謹致深切哀思」，感念前輩的德澤。眾多星光熠熠的致意名單，讓以綠意植栽牆為背景的靈堂外形成一片白色花海，顯見林光寧生前的廣闊交友圈與好人緣。雖然眾星與親友充滿不捨，但告別式主視覺特地選用了林光寧生前「雙手捧腹、開懷大笑」的照片作為遺照，搭配一旁的「Remember 謝謝光寧」字樣，家屬希望延續他生前帶給大家歡樂的精神，讓這場人生的畢業典禮在莊嚴中帶有溫馨，笑著送別這位演藝圈的開心果。