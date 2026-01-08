我是廣告 請繼續往下閱讀

小二女破解「九九乘法秘密」！3位大學教授全不知

指出「它們的答案左邊是從0到9；答案的右邊是從9到0，照順序排，而且答案的左右邊加起來全部都是9。很好玩」。

▲實際查看9的乘法列表，答案十位數從上而下是0到9、個位數則是9到0，每個答案十位數與個位數相加也都是9。（圖／Gemini製圖）

有趣的是，許陽明馬上請教小時候皆是學霸的親戚，3位都已是國內外名校博士，沒想到教授級親友也都不曉得。

九九乘法「9的乘法答案相加都是9」！數學高手解釋了

任何數字乘以9，所有各數字總和一定是9的倍數。