不少台灣人求學時必背九九乘法表，近日海委會主委管碧玲分享一段家中趣事，表示就讀小學二年級的孫女，某日突然向老公許陽明透露，發現「九九乘法秘密」，以9的乘法每個答案，十位數與個位數字相加起來都是9，「09、18、27、36」等皆有同個規律，不只讓許陽明感到震驚，就連3位大學教授親友也沒聽說過。
小二女破解「九九乘法秘密」！3位大學教授全不知
海委會主委管碧玲在臉書分享，就讀小學二年級的外孫女正在學習九九乘法表，某天突然很高興向老公許陽明透露「發現九九乘法的秘密」，接著逐一列出9的乘法，從9×1=09、9×2=18，一路列到9×10=90，指出「它們的答案左邊是從0到9；答案的右邊是從9到0，照順序排，而且答案的左右邊加起來全部都是9。很好玩」。
許陽明聽聞後立馬嚇了一跳，就連百年知名學校畢業、曾在校得過數學競試第三名的自己也沒發現。有趣的是，許陽明馬上請教小時候皆是學霸的親戚，3位都已是國內外名校博士，沒想到教授級親友也都不曉得。
九九乘法「9的乘法答案相加都是9」！數學高手解釋了
許陽明在得知這個有趣的秘密後，馬上向孫女表達感謝，表示「謝謝妳告訴阿公這麼有趣的事情，我們來想想看是不是有什麼道理在。」管碧玲最後在文末向網友求救，是不是因文法科出身，對數學孤陋寡聞，不知數學世界如此奧妙美麗，「還是什麼隔行如隔山的數學定律或定理？有人幫忙解惑一下嗎？」
貼文曝光後，隨即釣出數學高手解惑，解釋「因為9=10-1，每多一個9就是在十位數加1，個位數減1，自然形成其所觀察到的規律」，還有人提到，任何數字乘以9，所有各數字總和一定是9的倍數。舉例來說，以38x9=342為例，3+4+2總和即為9；999x9=8991，8+9+9+1總和27，再將2+7也可得出9。
此外，留言中也有不少人大讚孫女十分聰明，「小孫女洞察力超強！有趣」、「小孩的觀察力與洞悉能力往往比成年人高很多」、「妹妹居然自己發現真的太厲害了」，甚至釣出作為父親的林子揚，幽默表示「還好有阿公阿嬤在，讓爸爸躲過了女兒的挑戰」。
資料來源：管碧玲臉書
