我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部今（8）日為回應各界對於外國籍學生在臺實習期間權益保障之關注，經濟部部已於2026年1月8日修正發布「企業及法人申請外國籍學生來中華民國實習要點」，其中規定外國籍學生來我國實習有從事學習，其奬助金及生活津貼合計不低於勞動部公告最低工資。我國近年來陷入缺工議題，再加上勞動部在今年才開放旅宿及商港碼頭業開放外國技術人力，過去許多包括製造業、住宿及餐飲業等產業都會改由海外實習引進國際學生變相補充人力，但也因為這些學生是實習身分進入職場，不僅往往不具備勞健保等福利，更達不到最低工資，甚至一個月可能不到2萬元，成為勞團詬病是「假實習、真移工」的陋習。經濟部投審司表示，以保障外國籍學生在臺權益及符合產業需求。本次修正重點如下。首先，外國籍學生資格以就讀教育部所編外國大學校院參考名冊所列之大學校院為主，來台前至少已就讀1學期，年齡須與學制相符，就讀科系與實習內容具關聯性，並具備基本中文或英文溝通能力，以確保實習成效。其次，外國籍學生來我國實習有從事學習訓練以外之勞務提供或工作事實者，其奬助金及生活津貼合計不低於勞動部公告之最低工資。第三，實習時數及時段：明定每日實習時間不超過8小時，每週實習時間不超過40小時，且非經外國籍學生書面同意，不得於午後10時至翌晨6時之時間內進行。第四，強制要求實習單位須為外國籍學生在我國實習期間投保適當之保險，至少應含團體傷害險或職業災害保險)。最後，經濟部部將不定時會同勞動部、中央目的事業主管機關及相關機關執行聯合訪視。實習單位若違反相關規定，經濟部得撤銷或廢止實習核准函，且6個月內不再核准其外國籍學生來我國實習之申請。上述要點修正將追溯自115年1月1日生效，經濟部並已同步修正申請書表格式並公布於經濟部投資審議司網站，供企業及法人運用。