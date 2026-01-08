我是廣告 請繼續往下閱讀

宜蘭縣長選戰逐漸升溫，民進黨正式徵召律師林國漳參選，藍營方面卻陷入整合僵局，國民黨立委吳宗憲與宜蘭縣議長張勝德協調破局，雙方皆態度強硬、堅持參選，遲遲無法達成共識。前立委郭正亮直言，從最新民調來看，宜蘭選情「非常麻煩」，藍白若無法整合，恐陷入苦戰；他更點名嘉義市選情，就算藍白合，對上綠委非常強大的王美惠，也都不好選。郭正亮7日上政論節目《綠也掀桌》，主持人李珮瑄提及，總統賴清德近期對林國漳的態度可說是「無微不至」，連黨內重量級人物林俊憲都未曾享有同等待遇；他分析，關鍵原因在於林國漳知名度偏低，民進黨勢必要全力拉抬，加上綠營已確定由林國漳出戰，「藍白現在真的非整合不可」。郭正亮透露，他近日看到一份宜蘭民調，情勢相當不樂觀，目前吳宗憲在民調中仍居第一，但張勝德態度堅定，認為民調不能代表一切，並未打算退讓。主持人李珮瑄追問雙方差距是否擴大？他則坦言，「稍微有一點」，因此更顯整合迫切性。除了宜蘭，郭正亮也點名嘉義市選情同樣值得國民黨警惕，他直言，民進黨立委王美惠實力極強，「藍白合對上她都不好選！」郭正亮指出，國民黨嘉義市長黃敏惠是少數能跨綠營拿票、擊敗民進黨的人選，但最大問題在於沒有明確接班人。郭正亮猜測，過去黃敏惠選市長時，曾吸納部分王美惠的支持票源，形成「互助結構」；如今若局勢反轉，甚至出現黃敏惠轉戰立委、票源再度交錯的情況，國民黨立委張啓楷的選情恐將更加艱困。他強調，不論藍白是否合作，只要對上王美惠，戰況都不會輕鬆。