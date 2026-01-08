我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（8）日出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」時對調查官提出四項期許，包含一定要堅定做好反統戰、反滲透、反併吞的工作、全面掃蕩黑幫、從根源打擊詐騙、全力肅貪及淨化選風；他強調，廉政沒有蜜月期，年底即將進行九合一大選，一定要堅持反貪倡廉，如果花錢買票當選，他上任之後不可能不回收，因此一定要嚴厲查察賄選，淨化選風。賴清德上午在國安會秘書長吳釗燮、法務部長鄭銘謙陪同下出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」。賴清德致詞時首先恭喜學員，並感謝輔導員、及眷屬。賴清德提到，他身為總統，有三項使命，第一項是守護國家安全、第二項是保護全國人民生命財產安全，第三項是發展經濟、照顧人民的飯碗，簡單講這三項使命就是三項安全工作，國家安全、社會安全、經濟安全，「這三安的工作如果做得好，國家自然而然可以長治久安，人民也才可以安居樂業」。賴清德說，當前國家正面對境外敵對勢力日益嚴峻的威脅，還有黑道、詐騙與科技犯罪型態不斷翻新，還有年底選舉維安等重大挑戰，因此他特別要提出幾項期許，和大家共同勉勵。第一，賴清德說，一定要堅定做好反統戰、反滲透、反併吞的工作。他提到，沒有主權，台灣將失去一切；沒有民主，台灣就失去存在的價值，為了守護主權，建構完整的民主防禦機制，凝聚社會團結與信任，一定要積極落實之前他所主持的兩次國安高層會議，擬定的各項策略與行動方案，透過有效的偵查處置作為，讓民主台灣繼續穩健前行。二、要全面掃蕩黑幫，杜絕犯罪根源。賴清德提到，幫派組織是許多犯罪的根源，也是黑金槍毒詐、暴力犯罪、甚至是中國培植在台協力者等社會關切問題的核心，嚴重威脅國家與社會安全，期勉大家務必發揮專業知能與行動，全面性地、持續性地、主動性地掃蕩黑幫，嚴懲嚴辦，絕不寬貸。三、要從根源打擊詐騙，向詐騙零容忍邁進。賴清德說，詐騙是全民公敵，更是世界各國的重大治安挑戰，在此要感謝調查局，在去年年底，配合高檢署，執行第四波擴大打詐同步專案，動員上千名調查官，掃蕩詐騙集團，查獲高達70億元的詐騙犯罪金額、超過200億元的洗錢金額，相當不簡單；他提到，掃蕩詐騙工作，除了客觀的數據要不斷精進，更重要的是要讓人民能夠切身感受到，「我們的努力沒有白費」。四、要全力肅貪及淨化選風，為民主政治奠定更穩固的基礎。賴清德指出，廉政是政府基本也是最重要的責任，人民對政府官員的要求也是以清廉為最重要，所以各位調查官，未來進入工作崗位之後，也一定要把肅貪當作最重要的工作，回應人民期待。賴清德強調，不分黨派、不論何人，只要有證據，就依法查辦到底，決不寬貸，如果沒有明確的證據，也必須注意公權力的行使，「任何工作務必要毋枉毋縱」。「我們也很清楚廉政，沒有假期，更沒有蜜月期！」賴清德提到，尤其年底即將進行九合一大選，一定要堅持反貪倡廉，如果花錢買票當選，他上任之後不可能不回收，不可能不破壞廉政，不可能不破壞政府的體制、傷害人民，因此一定要從根源上，在選舉的時候，一定要嚴厲查察賄選，淨化選風，持續加強廉政工作與選舉查察，全面防堵非法管道介入選舉，確保選舉的公正與公平性，守護民主制度的底線。賴清德說，大家應該都有注意到，國際社會不斷提醒，在年底2026年的選舉，甚至於2028年的選舉，甚至以後的每一場選舉，境外敵對勢力都會介入，而且會運用新興科技、人工智慧的技巧介入選舉，他希望調查局陳局長領導的調查團隊，也能夠以這個工作，列為重要的事項辦理。賴清德指出，調查局的工作非常繁雜，絕不僅止於此，舉凡資安、保防、毒品防制、經濟犯罪等，都在守備範圍，「你們的工作，雖然低調而隱密，卻是守護民主、守護人民不可或缺的重要力量」，期許大家不忘初衷，謹守誓言，依法行政，持續精進專業能力，不要辜負人民的期待與信任，「每一個學員要注意健康與安全，政府一定會給予調查局最大的支持，讓我們一起為國家、為人民、為民主，全力打拚！」