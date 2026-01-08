拿坡里披薩・炸雞今（8）日宣布，正式開賣經典原味蛋塔！上市即推出壽星生日優惠「買一送一」。主打千層酥脆塔皮與奶香內餡，挑戰肯德基蛋撻地位。最新買大披薩送9塊烤雞優惠一次看。必勝客則有買1送3披薩優惠。《NOWNEWS今日新聞》一次整理最新速食優惠供大家吃飽。
拿坡里：蛋塔買一送一！買大披薩送6塊烤雞
速食品牌放大絕！拿坡里披薩・炸雞正式宣布開賣經典原味蛋塔，標榜千層酥脆塔皮包覆奶香滑順的內餡，一盒6入原價270元，外帶特惠價199元。上市即推出壽星生日優惠回饋，凡1月8日至2月4日之間生日的壽星，到拿坡里全台門市單筆外帶消費滿300元，可享「經典原味蛋塔買一送一」優惠（每人限購一組）。
最新「聚餐開吃」速食優惠，即日起至2月4日，至拿坡里139間全台門市開吃「小披薩＋6塊炸雞＋經典原味蛋塔一盒6入」特價490元（原價950元）。外帶6款「新品大披薩」特價490元，可享加碼好禮4選1！新品口味包括：開運花生嫩雞披薩／夏威夷海鮮雙享披薩／漁夫燒肉雙享披薩／招牌牛丼披薩／金賞烏魚子披薩／濃起司五重派對；好禮4選1則可選：
◾️大披薩口味任選一（原價390元起）。
◾️9塊烤雞：「2腿＋2排＋2翅」＋3支山賊雞翅（原價585元）。
◾️經典原味蛋塔一盒6入（原價270元）。
◾️雙享披薩擇1「夏威夷＋海鮮」／「漁夫＋燒肉」。
肯德基：買一送一！咔啦雞腿堡套餐99元
肯德基2026開年第一炸，即日起至2月2日，開吃4塊雞塊買一送一、「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻」99元、「咔啦脆雞 x 2＋小冰無糖綠茶」99元、「6塊炸雞桶餐＋2顆原味蛋撻」299元
必勝客：「買1送3」新年優惠！
必勝客表示，披薩也有開春大禮包，即日起至1月30日，平日限定「買1送3」外帶大披薩「免費送大披薩＋副食＋1.25L大可樂」，推薦開吃千島海鮮盛宴披薩、韓式泡菜豬五花口味。
必勝客鎖定個人用餐需求也推出專屬優惠，個人必省餐「個人披薩＋副食＋飲料」111元起；個人披薩豪爽餐「個人比薩＋3份副食＋可樂」179元起；買義大利麵／燉飯「免費送個人披薩」。
資料來源：拿坡里、肯德基、必勝客
