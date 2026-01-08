我是廣告 請繼續往下閱讀

繼台北市宣布國中小營養午餐全面免費之後，高雄市長陳其邁今（8）日也宣布，自115學年度起，公立國中小學營養午餐將全面免費，估計每學年增加18億元經費，嘉惠全市約18萬名學生。陳其邁也說，為減輕家長負擔並確保學生營養均衡，高雄市政府自113學年度起，每年編列1億4千萬元，補助每餐每生4元，減輕家長負擔，市府也補助國小學生每週飲用乳品，每年5,800萬元。陳其邁說，高巿府也持續推動學校午餐使用符合三章1Q標準的食材，115年自籌4.5億元經費，確保學校午餐使用國產可溯源食材。另外因應教育部導師費增加，陳其邁也宣布加碼學校教師行政工作獎金，將配合導師費加發作業時程，同步加1.5倍，感謝校園行政人員的辛勞。