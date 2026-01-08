我是廣告 請繼續往下閱讀

柬埔寨政府於週三突宣布，已逮捕包含太子集團創辦人兼董事長陳志在內等三名中國籍人士，並將他們遣送回中國，接受相關調查，引發全球關注。為何柬埔寨在此時宣布將他送回中國？美國跨境犯罪專家分析，這符合中國的意志，能避開美英等國審查。《柬中時報》7日突披露，太子集團創辦人兼董事長陳志在柬埔寨落網，並已被遣送回中國，接受相關調查。柬埔寨內政部則稱已逮捕三名中國籍人士，分別為陳志、Xu Ji Liang、Shao Ji Hui，並將他們引渡至中國。聲明指出，應中國方面的請求，這項6日展開的行動經數個月聯合調查，在打擊跨國犯罪合作框架下進行。同時提到陳志的柬埔寨國籍已在12月依皇家法令撤銷。柬埔寨突宣布逮捕陳志引發議論，因在10月太子集團被美英法院起訴時，柬埔寨內政部發言人杜速克（Touch Sokhak）還曾為陳致發聲。強調太子集團滿足在柬埔寨營運的所有法律要求，其待遇與其他在柬埔寨投資的大型公司並無區別。他也表示，給予中國公民陳志柬埔寨國籍符合法律規定，反批美英兩國指控要有證據。陳志領導的太子集團涉及跨境洗錢及電信詐騙，公司主要涉及房地產開發與金融服務，美國司法部去年10月起訴陳志，指控他主導柬埔寨多個園區，迫使遭販運的勞工從事加密貨幣詐騙，非法獲利高達數十億美元。並沒收了與陳志及其行動相關、價值約 140 億美元的比特幣。除了美國政府沒收的比特幣外，英國當局也凍結了陳志在當地的業務與資產，包括一棟價值 1,200 萬歐元的豪宅和一棟位於倫敦、價值 1 億歐元的辦公大樓。此外，新加坡、台灣與香港隨後也查封了其他相關資產。根據美聯社報導，哈佛大學亞洲中心訪問學者、跨國犯罪專家西姆斯（Jacob Daniel Sims）指出，柬埔寨政府正面臨巨大的國際壓力，已到了無法坐視不管的地步；他提到，「將陳志遣送給中國是壓力最小的管道。這既能避開西方的審查，也更符合北京方面意志，將具政治敏感性的案件排除在美、英法院之外」值得注意的是，中國當局對於引渡陳志及內政部點名的另外兩人，目前都尚未發表評論。