我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林光寧告別式，女婿蕭敬騰（如圖）出席現場。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲林光寧追思會，女婿蕭敬騰向來賓鞠躬致意。（圖／記者吳翊婕攝影）

資深藝人林光寧的追思會於今（8）日舉行，現場氣氛溫馨感人，親友們穿著白色服裝送別這位永遠的開心果。金曲歌王蕭敬騰以女婿身分上台致詞，他深深一鞠躬向前來的賓客致意，哽咽分享翁婿倆之間不為人知的小故事。老蕭透露，岳父對外人永遠和善，對家人卻會有情緒，而他在林家這麼多年從沒被罵過，讓他一度懷疑自己「是不是外人？」直到一次按摩的趣事，岳父終於對他抓狂，讓他感受到身為真正家人的幸福。蕭敬騰在致詞中感性表示，自己跟把拔有很多共同點，其中最深的連結就是音樂，「我們都自學各種樂器，所以我跟爸爸有很多家人們都沒有的默契和共鳴。」也正因如此，林光寧對這個女婿疼愛有加，總把最好吃的東西、最好笑的故事、最愛聽的音樂分享給他。蕭敬騰觀察到，隨著岳父年紀增長，雖然對外人總是客氣、Nice，像世界上沒有壞人一樣，但對家人總會有更多層次的情緒表達，時而鬧、時而歡。老蕭感嘆：「這何嘗不是一種幸福？家人們總是會接收到比外人更多的情緒，這也是家人才能擁有的。」被罵是家人專屬的特權，卻讓蕭敬騰一度感到失落。他說：「爸對我那麼好，對我沒有最好，只有更好，難道我是外人嗎？爸怎麼就不罵我一句呢？」在林家多年，蕭敬騰從未被岳父罵過、嫌過，這反而成為他在林家的一個特殊目標，期待有一天被爸爸罵，因為他認為這才是家人應該得到的親密與幸福。蕭敬騰回憶，林光寧長期臥床期間，肌肉萎縮且水腫，身為女婿的他化身老爺專屬按摩師，經常幫岳父拉耳朵、按頭、鬆肩頸。但岳父總是太客氣，每次按沒多久就會說「不好意思」、「謝謝」，讓想盡孝心的蕭敬騰總是覺得不夠。直到有天，機會來了。蕭敬騰回憶道：「那天爸又呼喚我：『蕭！』這次我一定要抓住機會。」他深呼吸，全程閉上雙眼，將所有專注力集中在雙手，無視岳父平時的客氣，足足按了20分鐘。這場加時服務於起了效果，蕭敬騰幽默地說：「把拔終於受不了、終於抓狂了！他用盡全身力量和滿滿的情緒，大聲地喊了三個字：『好了啦！』」這句充滿情緒的怒吼，聽在蕭敬騰耳裡卻是最動聽的聲音，因為在那一刻，他終於打破了客套的牆，圓了被爸爸罵的心願，也感受到了岳父將他視為至親的情感。