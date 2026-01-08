我是廣告 請繼續往下閱讀

2022年7月巫師再給Bradley Beal五年2.51億美元合約，還是天價。

永遠無法猜透的巫師，人傻錢多堪稱NBA第一名。

最新情報指出，老鷹和巫師達成交易協議27歲Trae Young今年球季因傷只為老鷹出賽10場，場均19.3分8.9助攻，投籃命中率4成15，三分命中率3成05，兩項命中率都是生涯最低。這筆交易無足輕重，因為老鷹還是會很掙扎，老鷹沒能從巫師手上撈到選秀權和潛力年輕球員，為交易而交易。Trae Young今年夏天可以提前續約，留在老鷹已經沒有任何可能，老鷹更不需要留下一直被針對、打點，防守在當今NBA打法趨勢都是漏洞的Trae Young。追求利益最大化是Trae Young和經紀團隊唯一目標。誰在乎奪冠！2008年7月，巫師在Gilbert Arenas身上砸下六年1.11億美元合約，這在17年前NBA根本天價。2017年夏天，巫師開給John Wall四年1.7億美元合約，更是天價。2023年夏天巫師為Kyle Kuzma開出四年1.02億美元合約留下Kuzma，值得嗎？Kuzma現在成為公鹿想要擺脫負資產。巫師最聰明一筆簽約是2023年10月為Deni Avdija開出四年5500萬美元合約，可惜最終沒能留下Avdija。2024年夏天巫師再出手，巫師送出Deni Avdija，從拓荒者換來後衛Malcolm Brogdon和2024年首輪第14順位選秀權和2029年選秀權。一年後26歲Deni Avdija現在在拓荒者成為球隊第一主力和得分手，場均25.7分、7.3籃板7.1助攻，無限接近顛峰LeBron James數據，投籃命中率4成68、三分命中率3成64，都是精英級主力。巫師爛了近20年，老闆決策、看人，總管操作、經營，教練執教、用人，球隊文化、紀律完全沒有到位，幾乎所有在巫師拿到大合約+續約+天價球員最終不是傷病就是發揮不了預期作用。Gilbert Arenas栽在休息室亮槍意外和傷病，John Wall無止境傷病拖累巫師，生涯早早夭折，Bradley Beal拿著巫師史上最大合約，卻打不出史詩級表現和帶隊能力，最終被巫師放棄。唯一成材的Deni Avdija卻在2024年夏天巫師高層交易送走，意外成就拓荒者。Trae Young有機會在巫師再撈一分大合約，這要看經紀人談判實力和戰略。巫師能圍繞Trae Young打造球隊和未來?天曉得，Young也可能只是過客。