受強烈冷氣團影響，台灣近期氣溫大降，日本氣象廳5日也發布「早期大雪天氣資訊」（大雪に関する早期天候情報），東北地區、關東甲信地區及日本海沿岸等地，降雪量將遠超往年同期水準，12日前後迎來強降雪，若天氣狀況持續惡化，這些地區可能將有「10年一度」級別大雪。
綜合BSS山陰放送等日媒報導，日本氣象廳5日發布「早期大雪天氣資訊」，這通常是預測未來6至14天內，可能出現相當低或相當高的氣溫，或出現顯著降雪時才會發布，若特定地區「10年一度」極端大雪的機率超過30%或以上，也會發布相關預警。
氣象廳指出，東北地區和中部地區靠日本海一側，降雪量可能在11日至19日出現顯著增加，尤其成人之日連假（10日至12日）前後，冷空氣將湧入日本，形成強烈的冬季型氣壓，屆時將出現強烈降雪，日本海沿岸地區以及東北、關東甲信、北陸和東海地區的山區降雪量可能遠超往年同期水準。
各地區五日降雪量達到平均水平的244%以上，岐阜縣山區達到229%以上，長野縣和群馬縣北部達到182%以上，東北日本海沿岸地區達到164%以上，這意味著可能出現破紀錄的降雪。
氣象廳提醒，民眾外出時須多加注意安全、做好保暖工作，並盡早採取應對措施，加強農作物的防雪管理、準備好除雪器材與進行剷雪工作，以降低災害損失。
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象廳指出，東北地區和中部地區靠日本海一側，降雪量可能在11日至19日出現顯著增加，尤其成人之日連假（10日至12日）前後，冷空氣將湧入日本，形成強烈的冬季型氣壓，屆時將出現強烈降雪，日本海沿岸地區以及東北、關東甲信、北陸和東海地區的山區降雪量可能遠超往年同期水準。
各地區五日降雪量達到平均水平的244%以上，岐阜縣山區達到229%以上，長野縣和群馬縣北部達到182%以上，東北日本海沿岸地區達到164%以上，這意味著可能出現破紀錄的降雪。
氣象廳提醒，民眾外出時須多加注意安全、做好保暖工作，並盡早採取應對措施，加強農作物的防雪管理、準備好除雪器材與進行剷雪工作，以降低災害損失。