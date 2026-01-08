我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林光寧追思會，兒子林森（如圖）表示，爸爸在病床上也是盡責的藝人，不忘娛樂周圍的人。（圖／記者吳翊婕攝影）

資深藝人林光寧的追思會於今（8）日舉行，現場佈置成溫馨的白色派對。林光寧的兒子林森強忍悲傷，接棒父親手中的麥克風擔任今日追思會的主持人，他哽咽透露父親直到生命的最後一刻，依然保持著藝人的專業與幽默，在病榻上仍不忘逗樂護理師。林森最後以父親的名字玩了諧音哏：「謝謝光寧，謝謝光臨」，幽默又感人的道別讓全場親友眼眶泛淚。林森在致詞中回憶，父親一生在電視上都在逗大家開心，生命力也非常強韌。這段期間父親曾兩度住進加護病房，但最後都能奇蹟般地回到普通病房，讓姊弟倆一度覺得「爸爸身體很好」。然而，最後父親還是決定「去當天使開啟新生活」。林森感性表示，醫生曾安慰他說，爸爸最後這三個月的時間，是為了能多陪陪家人才努力爭取來的，「我覺得是爸爸爭取來的，因為他想要多陪我們。」這份對家人的愛，支撐著林光寧走完人生最後一哩路。「他在病床上還是當一個好藝人，逗我們和護士姊姊開心。」林森形容，父親即便身體不適，依然不改幽默本色，是大家永遠的開心果。他對著台下的親友說：「今天換我們要做一個逗他開心的事情。」為了這場最後的派對，林森表示現場準備了父親愛聽的音樂，以及他喜歡的酒和茶，邀請大家不用拘束，盡情享用。他最後說道：「今天我來代替爸爸當主持人，謝謝光寧，謝謝光臨。爸爸我們永遠愛你。」用父親最喜歡的熱鬧方式，送別這位演藝圈的傳奇笑匠。