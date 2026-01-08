我是廣告 請繼續往下閱讀

F-16V戰機飛官辛柏毅上尉6日晚上7時29分後下落不明，國軍正展開海空救援。不過辛柏毅竟連防寒衣都沒有，讓各界譁然，民進黨立委王定宇要國民黨別再擋預算，國民黨反嗆，預算早就編列也完成採購，最後卻沒有到位，是執政黨的問題。民進黨新北市議員林秉宥說，戰機防寒衣確實是飛行員在意外墜海時的一項保障，但沒有防寒衣並不等於軍隊草菅人命。林秉宥整理國軍三種主力戰機的事故數據：F-16總數150架，事故11次、殉職11人（未配防寒衣）；IDF總數140架，事故5次、殉職3人（未配防寒衣）；M-2000總數60架，事故8次、殉職5人（有防寒衣）。他指出，若要直接將防寒衣與事故率掛鉤，關聯性並不明顯。不同戰機的事故型態、任務時間及操作環境各有差異，因此有無防寒衣與裝備是否足夠應被視為兩個不同的邏輯問題，僅以單一裝備項目來判斷軍隊是否負責任，容易導致誤解與政治對抗。他進一步解釋，F-16的任務型態最為多元繁重，涵蓋夜航、戰術訓練及高負載操作。若與全球各國使用F-16的事故情況相比，台灣的事故率並不特別高。他強調，事故發生後應檢討問題，並及時改善，但不應僅以防寒衣不足作為責任歸屬的依據。林秉宥提醒，戰鬥機操作本身存在風險，而裝備完整性只是其中一環。不同機型的事故與殉職情況，受到飛行訓練、任務密度與操作環境等多重因素影響。他認為，應以系統性檢討與改進措施為優先，而非單純用個別裝備不足作為政治爭議工具。他強調，若將單一裝備問題政治化，對軍隊實務管理無助，反而可能被外部勢力利用。他呼籲，面對事故，應兼顧技術改善、制度檢討與飛行員安全保障，以科學與專業為依歸，避免不必要的政治解讀。林秉宥最後指出，亡羊補牢仍未晚，國軍可以透過檢討訓練、任務安排與裝備完善來降低意外發生率。他強調，理性分析事故原因，比單純指責裝備缺失更能保障飛行員安全與國防整體運作。