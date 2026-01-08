我是廣告 請繼續往下閱讀

空軍F-16V戰機飛官上尉辛柏毅6日夜航失聯，國防部昨（7）日召開記者會對外說明，未證實辛柏毅有完成跳傘，也指出辛柏毅疑似空間迷向，引發國人高度關注，國軍則持續搜救。對此，前空軍副司令張延廷今（8）日質疑，夜航必須使用防撞系統，飛機若有問題可以自動飛回安全高度，但為什麼拖到115年都還沒執行改裝？張延廷今上《千秋萬事》專訪表示，台灣跟其他國家不一樣，由於四周環海，海上求生又非常困難，所以安全的要求一定要非常高，因為可能會掉到海裡面，其他國家不一樣，飛機若有問題，就算是跳傘也在陸地上。我們防撞系統既然已經付款了，民國112年也就簽約，115年怎麼還沒執行？還拖到116、117年？張延廷認為，如果要飛夜航，裝好防撞系統，就算發生問題，像是有錯覺、空間迷向，防撞系統也會接手，自動改正，把飛機飛到預定的安全高度，人的空間迷向就會改善了。針對民進黨立委王定宇批評藍白擋國防預算，張延廷回嗆，已經付錢的7000億，跟現在的1.25兆預算軍購沒有關係，應要一碼歸一碼。防撞系統民國112年就立案了，依約前年跟去年就要完成，但現在已經115年都沒完成。國軍買了66架F16V，現在交貨卻一直往後遞延，國防高層有沒有去解決問題？張延廷狠批，美方要錢很快，但執行案子卻一拖再拖，如果立委不去質詢，不知道會拖到何年何月？國安高層要負很大的責任，如果辛柏毅這架有裝防撞系統，這架飛機就救回來了。