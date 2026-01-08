我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院至今未審查115年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰今（8）日率領各部會首長親上火線。卓榮泰表示，總預算在去年的8月底送立法院審議，至今超過4個月，還沒有交付到委員會，這是我國憲政史上的第一次；他呼籲，請立法院盡快的審議115年度中央政府總預算，給中華民國台灣國家跟國人一絲絲的溫暖。行政院上午舉行院會，並於會後舉行記者會，包含卓榮泰、副院長鄭麗君、祕書長張惇涵、政務委員兼國家發展委員會主委葉俊顯、外交部部長林佳龍、教育部長鄭英耀、經濟部長龔明鑫、交通部長陳世凱、勞動部長洪申翰、運動部長李洋、海洋委員會主委管碧玲、行政院主計總處主計長陳淑姿主、國防部副部長徐斯儉、農業部次長杜文珍、衛生福利部次長呂建德等人出席。卓榮泰表示，今天是115第一場行政院會，原本想排定第一個報告是，新年度、新政策、新計畫全面執行的報告，但無奈的是，第一場報告卻是，中央總預算未能及時審議之影響，而他剛在院會中勉勵首長，今天應該把時間、精神，花在新政策、新計畫要如何執行的報告上，結果卻花很多時間整理，今年度無法執行的中央政府總預算所受的影響，「這對所有首長而言，是一個相當大的阻礙，對國人來講，是無法形容的損失；對國家來講，更是在往前進步的推力上，受到了很大的阻礙」。卓榮泰提到，總預算是落實民主政治、實現福利政策、照顧人民、經濟發展，所需要的國家財政資源，行政院依預算法第46條規定，已經在去年的8月底送立法院審議，至今超過4個月，還沒有交付到委員會，這是我國憲政史上的第一次，到了新年度，總預算案都還沒有付委。卓榮泰說明，115年度中央政府總預算，未審議通過有許多不可動支的經費，總額高達2992億，其中包括新興計畫1017億、經常性經費及延續性計畫，較114年度相比所增加的1805億以及第一、第二預備金跟災害準備金170億。卓榮泰提到，立法院遲遲不審查總預算，不只中央政府施政受到衝擊，包含地方的財政也受嚴重波及，計有637億與地方建設及福利難以執行，且有6個縣市，包含屏東縣、台南市、嘉義縣、雲林縣、彰化縣以及澎湖縣的財務調度會發生問題，恐怕要舉債。卓榮泰指出，國防預算多達752億影響最多，而近期發生戰鬥機墜海的事件，包含戰鬥各裝以及F-16的後續訓練等，也都在今年預算中。卓榮泰細數，外交部影響110億、河川及排水整體改善計畫147億、醫療及社福、新興重大建設、生育補助、補助校舍整建、補助整建地方運動場館設施、桃園、台南鐵路地下化等都受影響，而交通部影響75億，其中包含TPASS行政院通勤月票執行計畫，若預算不能及時通過，將影響193萬人的通勤權益。卓榮泰提到，在院會中，他請列席的直轄市首長們跟代表們，能協助跟他們各自選區的立委溝通、拜託、懇求，籲請立法院盡速完成115年度中央政府總預算的審議。「今年的冬天雖然來的比較晚，但這幾天我們都感受到冷氣團的威力！」卓榮泰有感而發說，天氣這麼冷，政府必須給國人更多的溫暖，無論是長者、新生兒、弱勢家庭、青年朋友、婦女同胞，甚至是國家的運動員，每一位國軍弟兄姊妹們，「只要給政府多一點時間，多一份資源，我們就算多幫助一個人」。卓榮泰呼籲，請立法院盡快的審議115年度中央政府總預算，給中華民國台灣國家跟國人一絲絲的溫暖，也希望立法院能理性的審議中央政府總預算，而他也要求所有的部會首長，面對立法院審議時，詳細、充分說明政院爭取預算、維護預算的理由。卓榮泰強調，審預算是立法院的職責，編預算是行政院的工作，「我們一起為國家、為台灣投資未來」；他勉勵，新的年度開始，政府仍要奮力向前，在預算法容許的範圍底下，展開所有施政，實現對人民的承諾。