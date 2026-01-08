電商崛起，實體店面效益逐漸式微，開始有知名商圈由商轉住，因為地段好、生活機能完整，新案房價也達到高水位，住展雜誌觀察，曾經以1樓「金店面」賣出高單價，而且近年常有住宅新案進駐的永康、東區、北車、西門4大台北市商圈，2024、2025年公開新建案的最高單價，分別為「柏金」、「德運元鼎」、「南陽龍踞」、「ASTER ONE」，每坪達225.5萬元、214.7萬元、155萬元、143.5萬元。
實體店面消費、觀光人潮減少 改住宅創最高單價紀錄
住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，電商崛起、外送興起，加上消費力道、觀光人潮都不如以往，實體店面租客無力負擔高價店租，房東也難以找到「金雞母」租客，不過台北市住宅市場仍保有熱度，一線商圈地段本來就好，交通也方便，採買生活機能佳，建商紛紛搶進商圈推案，交易也出現不少高價紀錄。
忠孝東區與永康商圈在2014年曾賣出單坪778.5萬元、655.1萬元的1樓店面，高價紀錄於該商圈保持迄今，但現在已經不太容易再見此盛況，反而是轉變為住宅的建案，受到買方歡迎，2025年知名建商在鄰近捷運東門站與國父紀念館站推出「柏金」、「德運元鼎」，均價皆站穩單坪200萬元，這也是兩商圈目前預售案行情，品牌建商、黃金門牌、宜居機能的不敗因素，加上「柏金」還有小宅戶別，商圈主戰場成功轉型高價宅聚落。
地段、機能佳小宅受歡迎 知名建商進駐：房價居高不下
近期討論度相當高的北車商圈，在2012年出現單價613.9萬元、不到9坪微型店面的交易，而西門町，2022年法拍了成都楊桃冰店面，單坪來到475萬元，現在228公園、捷運西門站周邊推出「南陽龍踞」、「ASTER ONE」，締造近兩年新開案的高價表現，其中「ASTER ONE」突破140萬元，成為萬華區住宅產品新高。目前北車商圈的預售案單坪均價可來到130萬元，北萬華西門區域則為100萬元，買方對於市區商圈可享居住方便性，兼具小坪數好入手與多元利用功能性，青睞度已可見一斑。
陳炳辰指出，另外南西、公館商圈的1樓店面實價揭露雖不像前述商圈輝煌，但也不乏總價破億元的透天店面交易，近兩年當地新推案也有高價住宅案身影，像是南西「J PARK」、公館「里哲」各有157萬元、138萬元的非露臺戶高單價成交實登，兩地預售案身價在140萬元左右，又彰顯了熱門商圈房產的潛力價值。而永康、東區、北車、西門、南西商圈後續各有璞真、達麗、新潤、冠德、桓邦等知名建商作品，預期價格將居高不下。
資料來源：住展雜誌
我是廣告 請繼續往下閱讀
住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，電商崛起、外送興起，加上消費力道、觀光人潮都不如以往，實體店面租客無力負擔高價店租，房東也難以找到「金雞母」租客，不過台北市住宅市場仍保有熱度，一線商圈地段本來就好，交通也方便，採買生活機能佳，建商紛紛搶進商圈推案，交易也出現不少高價紀錄。
忠孝東區與永康商圈在2014年曾賣出單坪778.5萬元、655.1萬元的1樓店面，高價紀錄於該商圈保持迄今，但現在已經不太容易再見此盛況，反而是轉變為住宅的建案，受到買方歡迎，2025年知名建商在鄰近捷運東門站與國父紀念館站推出「柏金」、「德運元鼎」，均價皆站穩單坪200萬元，這也是兩商圈目前預售案行情，品牌建商、黃金門牌、宜居機能的不敗因素，加上「柏金」還有小宅戶別，商圈主戰場成功轉型高價宅聚落。
近期討論度相當高的北車商圈，在2012年出現單價613.9萬元、不到9坪微型店面的交易，而西門町，2022年法拍了成都楊桃冰店面，單坪來到475萬元，現在228公園、捷運西門站周邊推出「南陽龍踞」、「ASTER ONE」，締造近兩年新開案的高價表現，其中「ASTER ONE」突破140萬元，成為萬華區住宅產品新高。目前北車商圈的預售案單坪均價可來到130萬元，北萬華西門區域則為100萬元，買方對於市區商圈可享居住方便性，兼具小坪數好入手與多元利用功能性，青睞度已可見一斑。
陳炳辰指出，另外南西、公館商圈的1樓店面實價揭露雖不像前述商圈輝煌，但也不乏總價破億元的透天店面交易，近兩年當地新推案也有高價住宅案身影，像是南西「J PARK」、公館「里哲」各有157萬元、138萬元的非露臺戶高單價成交實登，兩地預售案身價在140萬元左右，又彰顯了熱門商圈房產的潛力價值。而永康、東區、北車、西門、南西商圈後續各有璞真、達麗、新潤、冠德、桓邦等知名建商作品，預期價格將居高不下。