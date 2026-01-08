我是廣告 請繼續往下閱讀

緬甸分階段大選才剛登場，泰緬邊境又冒出新的不確定因素。盤據克倫邦妙瓦底一帶的前克倫族武裝領袖奈爾達・妙（Nerdah Mya）近日單方面宣布脫離緬甸，成立「哥都禮共和國」（Republic of Kawthoolei）並自任總統；由於宣告地點緊貼泰國湄索（Mae Sot）對岸，泰方也提高警覺，擔心衝突升溫、難民潮或邊境治安壓力再度擴大。根據泰國媒體報導，奈爾達・妙是在克倫邦妙瓦底縣瓦勒鎮區、舒卡利村（Shu Khali）一處營地發表建國宣言，現場不僅公開新政權架構，還宣布將任命總理與內閣成員，儀式規模逾400人參與，包含平民與地方武裝人員。他在宣言中以「克倫族祖居之地」為核心論述，稱將透過制定憲法、建立政府，並與其他少數民族與民主派力量合作，打造一個不受軍方統治的政治秩序，同時也批評不少緬甸民眾對選舉缺乏信任、渴望真正民主。奈爾達・妙是已故克倫民族聯盟（KNU）重量級領袖波妙（Bo Mya）之子，而「哥都禮」（Kawthoolei）一詞在克倫語語境裡常被用來指稱克倫族傳統家園。KNU自1947年成立後，便在緬甸獨立不久的1949年前後走上長期武裝抗爭之路，訴求從早年的獨立逐步轉向更常被提起的高度自治與聯邦化願景。但在2021年克倫武裝曾爆出部隊涉嫌處決被拘留者的爭議，人權組織「強化權利」（Fortify Rights）披露，兩名指揮官向其承認部屬拘押並殺害25名手無寸鐵男子；相關事件也促使KNU對涉事指揮官做出停職等處置，引發組織內部裂痕擴大。此後奈爾達・妙另起爐灶，2022年7月成立哥都禮軍，並逐步在邊境擴張影響力，如今再進一步端出「建國」主張，被外界視為對既有克倫政治框架的重大挑戰。時間點之所以敏感，也和緬甸大選本身的爭議交疊。緬甸這次投票因戰事被迫採三階段進行，第一階段已於2025年12月28日在102個鎮區投票，後續兩階段分別安排在2026年1月11日與1月25日，另有部分鎮區因衝突被排除在外；在政變後的內戰氛圍下，選舉公信力與代表性本就飽受質疑，也讓奈爾達・妙不承認軍方秩序的論述更容易在邊境地帶激起回響。泰方之所以緊盯妙瓦底動向，除了擔心槍聲外溢、衝突波及達府等邊境省份，也因妙瓦底近年同時是戰事與跨境犯罪的高風險地帶，包含詐騙園區與人口販運等問題都讓邊境治理壓力升高。在「哥都禮共和國」的宣告後，泰國輿論與安全圈普遍認為，若軍政府或周邊武裝勢力因此調動兵力、升級清剿，泰緬邊境恐再迎來新一波不穩定。