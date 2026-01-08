我是廣告 請繼續往下閱讀

▲修杰楷（右）現身林光寧追思會。（圖／記者吳翊緁攝影）

修杰楷閃兵消瘦近況曝！被問復工全說：都在陪小孩

42歲男星修杰楷去年10月被揪出閃兵，隔月遭檢方起訴，並求處2年8個月徒刑，重創演藝事業及形象，時隔3個月，今（8）日稍早他出席藝人林光寧追思會，面對媒體關心近況，以13字回應：「最近都在陪小孩，謝謝大家關心！」隨即在工作人員陪同下快步離去。修杰楷與賈靜雯婚後2個女兒認蕭敬騰為乾爹，稍早修杰楷被問到有無安慰Summer？他淡淡回應：「有，剛剛在裡面都有表達一下。」至於復工時間？修杰楷尷尬回：「我不知道，最近都在陪小孩，謝謝大家關心！」蕭敬騰與林有慧2024年底補辦婚禮時，修杰楷的女兒們也受邀擔任花童，2家人互動熱絡，與蕭敬騰、林有慧，甚至林光寧交情頗深，今稍早一身低調相送，各界也十分關注其近況，成為追思會的另一目光焦點。