美國股市週三逢高拉回，唯獨那斯達克指數上漲0.16%，台北股市今（8）日持續走低，開盤下跌104.89點、來到30330.58點，不過盤中在台積電翻紅的帶動下，指數成功翻紅，最高一度來到30593.48點，再創新高，隨後指數多空激戰，在盤面震盪，午盤上漲24.02點或0.08%，來到30459.49點。中小型股則是開高走低，櫃買指數開盤上漲0.21點、來到281.65點，隨後跳水翻黑，午盤下跌0.93點或0.33%，來到280.51點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：友達、聯電、旺宏、彩晶、可寧衛*；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯電、旺宏、南亞科、華邦電。權值股跌多漲少，權王台積電以1655元開出，下跌20元，隨後一路走高，盤中最高來到1700元，午盤上漲20元或1.19%，來到1695元；鴻海則是開低走低，以237.5元盤下開出，盤中最低一度來到228.5元，午盤下跌8.5元或3.56%，來到230元；台達電午盤下跌10元或0.97%，來到1020元。不過台股股王信驊再創新天價，今日盤中股價攀高至7825元，寫下台股個股股價新高紀錄。昨日強勢的個股今日拉回整理，首先是面板族群，友達今日午盤爆出81萬張大量，下跌逾5%，群創下跌逾6%，唯獨彩晶逆勢攻上漲停價11.65元。記憶體族群則是開低走高，午盤全數翻紅，旺宏攻上漲停價63.3元，華邦電上漲0.94%，南亞科上漲0.62%，力積電上漲0.41%。