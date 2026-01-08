我是廣告 請繼續往下閱讀

柬埔寨內政部於週三突宣布，逮捕包含太子集團創辦人兼董事長陳志在內等三名中國籍人士，並將他們遣送回中國，接受相關調查，引發全球關注。原先力挺陳志和太子集團的柬埔寨政府出現一百八十度大轉變，就連前柬埔寨總理洪森也透過發言人悄悄暗示切割。根據柬中時報報導，柬埔寨參議院主席兼人民黨主席洪森透過發言人謝天龍（Chea Thyrith）7日晚間表示，任何人只要觸犯法律，無論其身份、地位或職務如何，均不可能逃脫法律制裁。謝天龍指出，一些人企圖利用國家領導層，尤其是執政黨主席及政府總理之名，作為保護傘，以掩蓋自身違法行為並侵犯人民利益。上述行為者，正是執政黨堅決整治和清除的重點對象。謝天龍公開這段聲明的時間點，正好是柬埔寨內政部宣布逮捕並遣送陳志的時間，被認為是在暗指陳志的作為。陳志曾擔任柬埔寨現任總理洪馬內（Hun Manet）和馬內的父親、前領導人洪森（Hun Sen）顧問。柬埔寨內政部昨宣布，依《柬埔寨國籍法》規定，陳志已於2025年12月經法令正式剝奪柬埔寨國籍。陳志1987年生於中國福建，2014年入籍柬埔寨，自2015年起擔任太子集團董事長，過去媒體曾報載他在2014年放棄中國國籍，但柬埔寨政府公告陳志等3名為「中國公民」。