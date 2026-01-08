我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院衛環委員會今（8）日初審《人工生殖法》，共計20案，而民眾黨立委陳昭姿等人所提出版本納入代理孕母等9條，遭律師林智群發文狠批，陳昭姿為了推代孕而選擇跟魔鬼交易，反代孕的網友也炸鍋，憂心女性恐淪生產工具，陳昭姿的支持者則發聲力挺。民眾黨團的《人工生殖法》版本包含代孕，陳昭姿一早即發文表示：「今天是人工生殖法的審查，『代孕法制化』是我努力30多年的法案，是我一生的心願，我會堅持到底！」在陳昭姿發文底下，也有大批網友留言「加油！」力挺。林智群今早則發文怒揭：「陳昭姿本來是獨派，一邊一國黨，這樣的人竟然加入民眾黨，過去2年跟藍白一起為惡，讓人覺得很奇怪」，林智群更表示，他認為，陳昭姿看起來是為了推代孕法案，而選擇跟魔鬼（藍白）交易。既然如此，就去向魔鬼兌現支票吧。針對此事，大批網友也在林智群貼文底下留言表示：「代理孕母絕對不是什麼進步的法案，是權貴，是剝削，是階級鬥爭，也是歧視」、「要如何避免懷孕變成窮人的賺錢工具？」、「絕對是有對價關係的團體在遊說推動」、「代孕成為產品，這樣好嗎？」、「堅決反對女性淪為生育工具」、「沒有辦法生也可以領養」、「根本是個牆頭草，台派只是她的包裝，代理孕母茲事體大，絕不能草率成案」等。同時在立法院，民眾黨團的版本也遭民進黨立委林淑芬狠批：「代理孕母也是一個人，不是產品」。