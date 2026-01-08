我是廣告 請繼續往下閱讀

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）倒台後，美國總統川普（Donald Trump）6日宣布該國3000萬至5000萬桶原油將由美國管理銷售。美國能源部長萊特（Chris Wright）進一步指出，美方將「無限期」控制委內瑞拉石油銷售。綜合路透社等外媒報導，萊特7日在高盛公司舉行的能源論壇上表示，「我們將銷售委內瑞拉的原油，首先是這些積壓的庫存原油，接著在可預見的未來，我們將無限期地繼續銷售委內瑞拉生產的原油」。萊特表示，美國將成為供應方，提供稀釋劑處理委內瑞拉的超重質原油（extra-heavy crude），使其符合運輸標準，「隨著我們與委內瑞拉政府的合作取得進展，我們將逐步允許該國進口零件、設備與服務，以防止石油產業崩潰、穩定產量，並盡快讓產業重新恢復成長」。美國能源部同日也發布聲明，美國已經開始銷售委內瑞拉石油，所有銷售收入，將存放在美國控制的銀行帳戶中，「我們已聘請世界領先的大宗商品營銷商和主​​要銀行來執行這些原油和原油產品的銷售，並提供資金支持」。萊特也提到，華府將讓委國石油流通，出售給美國煉油廠及世界各地，所得款項將存入美國政府控制的帳戶，這些資金「能再回流至委內瑞拉、造福委國人民」。美國副總統范斯（JD Vance）接受福斯新聞採訪時則表示，美國將控制能源資源，告訴委內瑞拉政權「只要符合美國國家利益，你們就可以出售石油」，直言美國會在「不犧牲任何美國人性命、不危及任何美國公民」的情況下對委國施加巨大壓力。川普6日宣布，委國臨時政府同意由美國管理3000萬至5000萬桶原油的銷售，價值高達20億美元（約新台幣600億元），「這批原油將按市價出售，而這筆收入將由身為美國總統的我掌控，以確保用於造福委內瑞拉與美國人民」。不過，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）是否同意交出石油、相關計畫將如何落實，以及法律依據為何，目前都尚不明朗。中國在過去十年、尤其在2020年委國被美國制裁後，一直是委內瑞拉石油的主要買家，若美、委達成協議，這些原油將會出口到美國煉油廠，而非中國。