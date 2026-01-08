我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林光寧追思會回禮有午時水，還有威士忌和茶葉，家屬邀請親友再與他乾杯。（圖／記者朱永強攝影）

▲林光寧追思會回禮的提袋，印有粉紅色的眼鏡圖案以及「Keep smiling」（保持微笑）字樣，隨袋附上的橘色小吊牌，揭示了每樣禮物的特殊含義，家屬代替林光寧送給大家最後的祝福與叮嚀，希望親友們帶著這份心意，繼續快樂順遂地生活。（圖／記者李欣恬攝影）

資深藝人林光寧的告別式於今（8）日舉行，家屬為了延續他生前帶給大家的歡樂與溫暖，在回禮的準備上別具匠心。現場致贈給親友的紀念品袋上，特別印製了粉紅色的眼鏡圖案以及「Keep smiling」（保持微笑）字樣，呼應了遺照中他開懷大笑的模樣，希望所有來送別的親友都能帶著笑容，記住他最美好的樣子。這款深褐色的針織手提袋設計相當精緻且環保，上方掛著印有「謝謝光寧」與愛心圖案的吊牌。袋身中央繡有標誌性的眼鏡圖騰，象徵著林光寧生前的招牌形象，搭配「Keep smiling」（保持微笑）的英文字句，像是他最後留給親友們的溫柔叮嚀，期望大家別太傷心，要繼續快樂地生活。打開回禮袋，內容物豐富且充滿傳統與現代的巧思，除了濕紙巾和印有「謝謝光寧」的黃色小毛巾外，另有一小瓶Kavalan噶瑪蘭威士忌呼應了吊牌上寫的「爸爸愛喝的酒」，家屬邀請親友們最後一次與他乾杯。此外，袋內的礦泉水被賦予是「午時水」可淨化養身。黃色小福袋內裝的則是「粗鹽」，家屬在吊牌上寫了可以轉運招財，另外還有搭配寫著「順遂」與「安康」的小禮盒，承載著家屬對所有前來致意親友的深深祝福，期盼大家平安健康、運勢順遂。林光寧去（2025）年12月13日因中風併發吸入性肺炎過世，享壽75歲，追思會今（8）日早上11：30舉行，家屬為了讓親友能笑著送別，特地挑選了一張他生前開心捧腹大笑的照片作為遺照，現場佈置充滿綠意與白花，氣氛顯得相當典雅莊嚴，希望用最快樂的樣子與大家道別。藝人張小燕、王偉忠、胡瓜、丁柔安、修杰楷、黃小柔都到場送別這位演藝圈摯友、前輩最後一程。今日現場林光寧的女婿蕭敬騰，也特別獻上林光寧最愛的歌曲〈Green Green Grass of Home〉（碧草如茵的家園），最後眾人給彼此一個擁抱，互相安慰，也送別林光寧。她的女兒林有慧一句「林光寧下台一鞠躬」，也令在場賓客鼻酸。