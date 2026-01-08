我是廣告 請繼續往下閱讀

空軍F-16V戰機飛官上尉辛柏毅6日夜航失聯，國防部昨日召開記者會對外說明，未證實辛柏毅有完成跳傘，且未收到任何求救訊號。國防部官員今（8）日表示，戰機求生發報機並沒有觸水失效，而是受到物理環境限制，到水裡當然沒辦法發出來。立院外交及國防委員會今日邀請國防部、外交部、國家安全局、海洋委員會海巡署報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。朝野立委都關心搜救情況。民進黨王定宇詢問，有民眾發現東管處設在豐濱石梯坪的即時影像疑似拍到物體墜海閃光，詢問火光是什麼？空軍參謀長李慶然說，現在飛安調查還在進行當中，這些事證，包括影像、錄音抄件，空軍會針對所有的事證研判，目前不便臆測，避免誤導。國防部長顧立雄補充說，搜救想定會全面。針對失事戰機疑似發生「模組化任務電腦（MMC）」故障導致飛行員空間迷向，王定宇質疑該系統作為戰機「大腦」，掌控導航、姿態與武器系統，故障率是否偏高？李慶然回應表示，所有的導航、飛行控制、武器都是藉由MMC處理，在初期換裝時確實會有適應期，但自去年初更新軟體版本後，故障率已明顯降低並趨於穩定；且戰機配有備用姿態儀，若發生暫時性故障，飛行員可依循「黃卡」程序，參考備用儀器排除故障。李慶然說，MMC的系統非常複雜，所以故障的態樣很多，要看是等級一或等級二的故障狀況，機上有備用姿態儀，MMC故障重置電門後九成以上都會在幾秒鐘恢復。黃志偉也說，MMC實際就跟使用一般電腦情況一樣，有時會出現「暫態性」的錯誤代碼，但實際上並沒有對飛機系統產生影響，最糟糕情況會對飛機姿態顯示不正確，但飛機上皆有備用系統，若有此情況發生，飛行員就會依據「黃卡」處置排除。王定宇追問，有官兵說112G求生發報機在潜水會失效，到底有無問題？副參謀總長執行官黃志偉說明，112G是美軍現役的求生發報機，經過爭取後，美軍才開放供售，但這個發報機是無線電機，無線電在水底下訊號沒辦法出來，並沒有觸水失效，而是受到物理環境限制，如果沉到水裡當然沒辦法發出來。黃志偉說，求生發報機都是飛行員彈射收到G力就自動發射信號，彈射那一刻就應該發射，另外還有一個海水觸發，實際上有雙重保障，而飛行員每次上機著裝都有測試檢查，從2025到現在，求生發報機都沒有故障紀錄。