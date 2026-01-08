1月30日（五）的中午12：00起至23：59的國泰世華CUBE信用卡優先購

1月31日 （六）中午12：00的一般售票

ONE OK ROCK大巨蛋演唱會4／25登場 分2階段賣票、CUBE卡友優先買

一般售票

國泰世華CUBE信用卡優先購

日本天團ONE OK ROCK確定來台開唱，正式宣布《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Taipei》將於2026年4月25日晚上7點登上台北大巨蛋演出，這不僅是他們繼2024年征服5萬人高雄世運主場館後再度來台，更成為首組站上台北大巨蛋舉辦演唱會的日本藝人，南北雙攻寫下全新紀錄，相關售票資訊也於今（8）日同步公開，確定分成2階段售票：，以及，通通只在KKTIX、全家便利商店FamiPort開賣，不過票價尚未公開，可隨時關注主辦單位KKLIVE臉書留意。ONE OK ROCK粉絲注意，《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Taipei》台北大巨蛋演唱會確定採2階段售票，通通只在KKTIX與全家便利商店FamiPort販售。第一階段為國泰世華CUBE信用卡優先購，時間為2026年1月30日（五）中午12：00至23：59；一般售票則於1月31日（六）中午12：00開跑，票價目前尚未公布。ONE OK ROCK早在去年（2025）9月就宣布啟動《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026》，「終於來了！！ ONE OK ROCK《DETOX》2026亞洲巡演！ 我們明年初要來亞洲了，大家是不是超期待？！」巡演行程自2026年2月從泰國曼谷起跑，接著前往韓國首爾、菲律賓馬尼拉、新加坡，台灣台北也被安排在重要站點之一，確定選定台北大巨蛋，消息曝光時就已引發粉絲熱烈討論。事實上，ONE OK ROCK在台灣早已屢創紀錄，2024年9月首度攻上高雄世運主場館便吸引5萬人到場，成為第一組在高雄世運開唱的日本藝人，如今再拿下台北大巨蛋，成為首組登上台北大巨蛋開演唱會的日本藝人，等於南北兩大指標級場館全數解鎖，再次證明他們在亞洲樂壇的超強號召力。演出時間：2026年4月25日（六）19：00演出地點：臺北大巨蛋售票時間：2026 年1月31日（六）12：00／2026年1月30日（五）12：00～23：59／售票平台：KKTIX、全家便利商店 FamiPort