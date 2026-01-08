我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國普吉島查龍碼頭凌晨突傳爆炸聲，緊接著火光衝天、濃煙瀰漫，停泊在碼頭一帶、原本準備載客跳島的快艇疑因火勢連環延燒，短時間內就造成超過20艘船受損，部分報導統計多達22艘快艇幾乎付之一炬，連帶讓上百名旅客當天行程被迫取消，觀光業者損失恐以千萬泰銖起跳。案發約在1月7日清晨4時左右，查龍警局接獲通報後，聯合救援人員趕赴現場。普吉副府尹阿杜指出，初步資訊顯示火勢先從第一艘快艇起火、疑伴隨爆炸，海風吹動燃燒碎屑波及鄰近船隻，才讓火勢在密集停泊區一路「串燒」擴大。為了壓制火勢，查龍、拉威、威集、卡倫等地方單位緊急調派消防車與人力，並採取割斷纜繩、拉開船距等方式試圖阻隔延燒，但事發時正值退潮，船隻周邊水位不足、進出與佈線都受限，導致現場一度難以迅速控制。普吉府尹尼叻也下令海事單位以泡沫抑制、降低油品外洩擴散風險，同時要求警方與鑑識人員進場勘查、調閱碼頭及周邊監視器釐清起火原因。官方也提到，多艘快艇當時油箱幾乎已加滿，原本要載客前往周邊離島，燃油因素讓調查更顯關鍵。除了追查責任，後續清理與海洋環境衝擊也成焦點。隨著潮位回升，相關單位已著手移動船隻並加速拖離受損船體，避免殘骸、沉積物與垃圾滯留海面。另有報導指出，查龍自治市啟動大規模清理行動，盼盡快恢復碼頭周邊環境與安全，降低對當地觀光信心的傷害。受害船主則透露，自己就有3艘快艇受損，其中大型船每艘市值約500萬泰銖（約新台幣500萬元），平日主跑皇帝島、珊瑚島等熱門航線，當天原本已滿載接單卻只能全數退訂，受影響旅客超過百人。當局強調將徹查事故原因與損失規模，並以更嚴謹的管理與防火措施，避免觀光門戶再度因火災意外而停擺。目前火災確切起因、是否涉及燃油管理或碼頭停泊安全規範，仍待鑑識與監視器畫面釐清；普吉府也將同步清理船骸、監測油汙與海面廢棄物，避免衝擊海洋生態與旅遊形象。後續調查結果與復航時程，將牽動普吉觀光能否快速止血回穩。