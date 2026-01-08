我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國景氣又碰上逆風，泰銖走強壓縮出口獲利、美國關稅讓訂單更難搶，邊境緊張情勢與2月大選前的不確定性，也讓企業投資與消費信心偏保守。泰國央行直言，政策「空間有限」但不代表完全沒招，市場則緊盯泰國是否會在低成長、低通膨甚至通縮陰影下被迫加大支撐力道。泰國央行副總裁皮提（Piti Disyatat）於7日在一場政策論壇上點出多重壓力交疊，國家競爭力下滑、家庭債務偏高、泰柬邊境衝突升溫，以及選前政治變數，都在拖慢經濟動能；他也坦言，出口前景恐同時受到美國關稅與「被高估的泰銖」夾擊，尤其讓中小型出口商更容易出現資金周轉壓力。泰國央行在論壇前發布報告，估計2025年下半年GDP年增率僅約1.3%，雖然同期出口仍有9.1%的年增，但通膨長期低於目標區間：泰國商務部公布，2025年12月CPI年減0.28%，扣除能源與食品的核心CPI年增也只有0.59%；全年CPI更因燃料與電價回落而年減0.14%。商務部預估今年第一季通膨介於負0.5%到1%之間，並不排除通縮可能。結構性問題也讓「短打」式刺激政策越來越難奏效。泰國工業界人士警告，成本上升、產能與生產力成長慢、企業升級速度跟不上，使泰國在區域製造鏈競爭中逐漸失去優勢；過去被視為經濟支柱的觀光，如今也被認為不再是能一肩扛起景氣的保證。盤谷銀行、匯商銀行與泰京銀行等大型銀行對今年經濟成長的預期偏低，普遍看不到2%的上緣；在低成長情境下，銀行策略開始從搶市占轉向保資產品質，把重心放在不良債權控管、風險管理與成本控管。泰國家庭債務占GDP比率仍處高檔，對內需形成長期牽制；邊境緊張局勢也時有新消息傳出，增加投資人對供應鏈與跨境物流的風險想像。接下來，泰國能否在選前不確定性中推動更深層的產業轉型、提升生產力，同時避免通縮心理蔓延，將成為央行與政府共同要面對的硬仗。