▲林光寧告別式會場，蕭敬騰、Summer用心籌備。（圖／記者吳翊緁攝影）

林光寧告別式落幕！曾國城、胡瓜舉酒歡送

▲▼曾國城（上圖左）、胡瓜（下圖右）現身林光寧告別式。（圖／記者吳翊緁攝影）

資深藝人林光寧今（8）日追思會於台北市懷愛館舉行，下午12時15分許儀式圓滿落幕，以蕭敬騰、林有慧（Summer）為首的親朋好友，均帶著感恩之情走出會場，現場莊重而不悲戚，稍早曾國城悼念林光寧，飲用家屬準備的威士忌以表致意，胡瓜感慨氣氛很好，「祝他一路好走」，而黃小柔則分享與其生前及家人互動，一字一句流露滿滿思念。曾國城走出會場，一臉沉重地深嘆一口氣，「林光寧爸爸生前真的很照顧身邊的人，他喜歡熱鬧，也常逗大家開心。今天看到大家穿白色服裝送別，氣氛很溫暖，我自己也被感動到了。」並笑稱過往與對方在節目合作點滴，至今十分難忘，曾國城也飲用林光寧家屬準備的威士忌，以表深切致意。胡瓜偕同丁柔安、小禎送別林光寧，稍早告別式結束，他不捨地發聲，「就是來跟他一起，歡樂地歡送他一下，氣氛不要有太悲傷氣氛，大家穿白的，一起敬他的酒，祝他一路好走。」事實上，今上午11時許，胡瓜一家三口全身都穿白衣現身，臉色沉重，不發一語走入會場，悲痛心情可想而知。黃小柔回憶心目中的林光寧，「我們每一次過年都會聚會，生日、重要節日都會唱歌吃飯喝酒，都會聽到林爸爸很爽朗的笑聲，覺得他一直都很瀟灑，他們現在全家都很幸福，我也覺得有蕭敬騰在，林子森很棒，很完美，沒有什麼感傷的感覺。」形容告別式宛如一場派對，要不感傷地送走林光寧。