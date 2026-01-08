我是廣告 請繼續往下閱讀

▲主計總處說明受影響情形。（圖／行政院提供）

立法院至今未審查115年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰今（8）日率領各部會首長親上火線。根據主計總處統計，未審議通過不得動支規模達2992億，包含1017億新興計畫、經常性經費及延續性計畫新增部分1805億以及預備金170億；此外，主計總處也盤點各部會受影響部分，呼籲立法院儘速審議，讓攸關國家長遠發展與人民福祉政策得以如期施行。行政院上午舉行院會，並於會後舉行記者會，包含卓榮泰、副院長鄭麗君、祕書長張惇涵、政務委員兼國家發展委員會主委葉俊顯、外交部部長林佳龍、教育部長鄭英耀、經濟部長龔明鑫、交通部長陳世凱、勞動部長洪申翰、運動部長李洋、海洋委員會主委管碧玲、行政院主計總處主計長陳淑姿主、國防部副部長徐斯儉、農業部次長杜文珍、衛生福利部次長呂建德等人出席。主計總處表示，依《預算法》第51條規定，總預算案應於會計年度開始1個月前（即11月底前）由立法院議決，並於會計年度開始15日前（即12月16日前）由總統公布，而115年度中央政府總預算案行政院已依法於114年8月29日送立法院審議。主計總處提到，總預算不能依限完成時，預算法第54條訂有相關補救措施，行政院並訂定「中央政府總預算案未能依限完成時之執行補充規定」，讓各機關執行有所依循，包含經常性經費及延續性計畫得於上年度執行數範圍內動支、新興資本支出及新增計畫，總預算部分須待預算完成審議程序後始得動支、第一預備金、第二預備金及災害準備金，應待預算完成法定程序後始得動支。主計總處說明，115年度總預算案未審議通過不得動支規模達2992億，當中包括新興計畫1017億，其中中央自辦部分380億、地方受益部分637億（含地方補助款507億），包括直轄市及縣市財政均衡補助321億、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫147億、AI新十大建設102億、TPASS行政院通勤月票執行計畫75億、衛福部主管「健康台灣計畫（醫療及社會福利）」70億、新材料循環產業園區申請設置計畫60億、生育給付差額補助41億、補助校舍整建與排水污水系統改善21億、布建公共化托育設施14億、台灣品牌賽事精選計畫8億等。主計總處提到，經常性經費及延續性計畫115年度所編列經費較114年度為高時，僅能在114年度執行數範圍內動支經費；經統計，各部會較114年度增加部分計1805億無法動支，雖未立即產生影響，但預算仍受到侷限。主計總處細數各單位影響，國防部超過114年度預算部分計725億元，倘預算遲未通過，將影響各型機艦、戰甲砲車等裝備維保及彈藥、油料等籌補，不利部隊戰演訓任務遂行；交通部計248億元、經濟部計148億元、外交部計108億，若預算未通過，將限縮台灣國際空間、衛福部計103億，將影響韌性國家醫療整備、住院整合照護服務、COVID-19疫苗與抗病毒藥物採購等計畫推動；另，第一、第二預備金及災害準備金計170億元，將無法動支。主計總處指出，若115年度總預算未及時通過，中央對地方財政均衡補助的321億也將無法動支，其中，屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣等6縣市影響深，將影響地方政府財務調度能力，須以舉債先行籌措財源，主計總處呼籲，115年度總預算案計有2992億元須待預算通過後始得執行，而總預算案內各項經費均與國家發展、照顧國人民生利益攸關，希望立法院儘速審議，讓攸關國家長遠發展與人民福祉政策得以如期施行。