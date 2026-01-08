我是廣告 請繼續往下閱讀

繼台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費，台中、高雄也相繼跟進，全國各地熱議此話題。立法院副院長江啟臣指出，民眾最關切也最憂慮的公共議題，已從過往的治水與經濟，轉為健康與照護相關問題，反映出高齡化、少子化對城市治理帶來的深層挑戰。台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁相繼宣布公立國中小營養午餐免費政策，加上桃園、彰化等縣市早已實施，全國已有近7成的國中小營養午餐免費，由於各城市營養午餐政策不同，有些城市希望中央協助，但政院表示因新版《財劃法》，中央政府財政能力大幅消減，今年度要舉債3千億，無餘力均衡地方。立法院副院長江啟臣昨（7）日晚間邀集台中市各大醫療、醫護及醫事協會代表，舉行「台中健康旗艦城焦點論壇「，深入探討城市健康治理的未來方向。江啟臣指出，市民最關切也最憂慮的公共議題，已從過往的治水與經濟，轉為健康與照護相關問題，反映出高齡化、少子化對城市治理帶來的深層挑戰。健康不僅是醫療體系的課題，更是城市發展與市民幸福感的核心，期盼藉由持續交流，將各界意見轉化為未來的政策與施政藍圖。江啟臣強調，臺中應成為具有代表性的旗艦城市，在六都之中走出自己的定位，成為兼具生活品質、產業動能與市民安心感的標竿城市。談及城市願景，江啟臣提出「安養樂活、安穩宜居、安居樂業」三大核心支柱，作為推動旗艦城市的重要基礎。