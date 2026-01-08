我是廣告 請繼續往下閱讀

外送員專法日前三讀通過，規定外送員時薪不得低於基本工資1.25倍、每單工資不得低於45元，疊單工資須逐單計算。立法原意被定位為「保障外送員權益」，不過精神科醫師沈政男認為，專法施行以後，不但可能導致兼差外送員失業、消費者負擔的外送費增加，甚至拖慢整個外送市場的成長。沈政男在臉書發文指出，勞動部主張外送平台不能因此漲價，理由是「現行外送員平均工資早已高於專法下限」，但這樣的說法不免令人質疑，「那立該法的目的何在？」他直言，目前每單外送平均工資約在50至70元之間，早已超過法律規定的最低標準。針對疊單爭議，沈政男認為，問題並不在於疊單本身，而是利潤分配失衡。他指出，疊單原本對平台與外送員「雙方都有利」，但目前大部分好處被平台拿走；真正該做的，是建立合理的分帳機制，而不是硬性規定疊單「一加一必須等於二」。他警告，這種僵化規定，可能導致平台成本上升、派單減少，最後反而讓外送員總收入下降，「兩者皆輸」。沈政男也質疑，專法在立法前，缺乏完整的經濟影響評估，包括外送員平均收入是否真的提升、從業人數會增加或減少、市場是否會萎縮等，這些關鍵問題，最好能做出預測模型，只可惜沒有。他直言，有立委忙著宣傳立法成果，但未必真正理解其背後的經濟衝擊。沈政男進一步指出，最低工資的制定必須考量勞動市場結構，外送平台屬於寡占，甚至近乎獨占的勞動買家，目前工資並非完全由市場供需決定，因此短期內多數外送員確實不會受到影響；但真正的風險在於那些「效率較低、單價本來就偏低」的外送員，未來可能因平台成本上升而直接被淘汰，尤其是大量兼差族群。沈政男引用西班牙2021年推動的「騎士法案」為例，指出當時並未將每單工資、疊單計價訂得如此細緻，而是鼓勵平台聘用全職外送員，結果卻導致兼差外送員減少、平均工資反而下降。他提醒，台灣外送員多數是兼差，比例可能高達六至八成，這群人往往更在意工時彈性，而非單純的工資水準。此外，沈政男也點出外送平台的另一層角色，對消費者與餐廳同樣具有寡占供給地位。若外送員成本上升，平台勢必反映在外送費上，而外送需求又難以被取代，最終恐怕由消費者「默默吸收」。他也反問，既然政府願意高度介入外送員工資，為何對平台向餐廳抽成的價格結構，卻幾乎未加規範？沈政男總結，外送員專法上路後，可能帶來三大後果：一是效率較低的兼差外送員失去工作；二是消費者外送費增加；三是外送市場成長趨緩。他也提到，專法並未處理颱風天是否能外送的爭議，仍交由地方政府規範，顯示制度設計仍有明顯缺口。