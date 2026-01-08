我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市房姓男子假借性交易名義，實則暗中下藥性侵女子，事後再以玩具鈔票充當性交易費用企圖蒙混過關。案件經台中地方法院審理後，認定房男涉犯以藥劑強制性交等罪，一審判處有期徒刑9年；房男不服提起上訴，台灣高等法院台中分院審理後，認定原判決認事用法及量刑均無違誤，近日裁定駁回上訴，全案定讞。判決指出，房男於民國111年12月20日凌晨，透過通訊軟體LINE聯繫性交易仲介，佯稱願以每50分鐘7,000元價格進行性交易，實際上卻自始無支付費用之意圖。仲介隨後安排代號女子（下稱甲女）於當日凌晨3時許，前往台中市某男士三溫暖與房男會面。雙方會面後，房男將摻有安眠藥成分「舒樂安定（Estazolam）」的蜂王膠原飲提供給甲女飲用。甲女不疑有他飲用後，逐漸出現頭暈、意識模糊情形，喪失實質反抗能力，房男遂趁機違反其意願，對其為性交行為。事後，房男將事先準備的千元玩具鈔票及魔術鈔票共14張，放置在床邊充作性交易費用後離去，藉此詐得原應支付的性交易費用1萬4,000元。甲女清醒後感到身體不適，並發現床邊鈔票異常，交由三溫暖櫃檯人員處理，店方發現鈔票為假鈔，且注意甲女精神恍惚、疑似遭下藥，隨即報警。警方鑑驗現場遺留的蜂王膠原飲空瓶後，確認檢出安眠藥成分。檢方偵辦後，依刑法「以藥劑犯強制性交罪」及「詐欺得利罪」將房男起訴。一審台中地院審理時，認為甲女指述前後一致，並有飲料鑑驗結果、假鈔鑑定、三溫暖人員證述等多項證據相互補強，足以認定房男確實以藥物使被害人喪失反抗能力後性侵得逞。法院並指出，即便雙方事前存在性交易合意，但被害人於遭下藥後已無法自主決定，行為仍屬嚴重侵害性自主權。法院審酌房男犯後態度、犯罪手段及其為累犯等情狀，依以藥劑犯強制性交罪，判處有期徒刑9年，並沒收作案用玩具鈔票、飲料空瓶，另追徵犯罪所得1萬4,000元。房男不服一審判決提起上訴，主張被害人未即時報警、飲料可能遭污染，且性行為係合意進行。二審法院逐一駁斥其說法，認為性侵案件具高度隱密性，被害人延遲報案並不違反常情，且鑑定結果與相關證述已形成完整證據鏈，足以補強被害人指控。高等法院台中分院認定一審判決認事、用法及量刑均無違誤，裁定駁回上訴，房男9年徒刑判決確定。法院並重申，即使存在性交易關係，被害人仍享有完整性自主權，任何以藥物使人喪失反抗能力後發生的性行為，均屬性侵害犯罪。