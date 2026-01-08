迎接 2026 新春賀歲檔期，在地品牌也吹起跨界聯名熱潮。快車肉乾攜手九把刀打造的台灣最強奇幻動作電影《功夫》，推出新春賀歲限定聯名禮盒，把大家熟悉的經典台式肉乾，結合電影裡滿滿的熱血功夫魂，打造話題十足的「快車肉乾 × 功夫」限量伴手禮。台式肉乾尬上功夫精神，過年當然要熱血一下！
主打厚薄雙拼肉乾禮盒，一次吃到原味肉紙與功夫厚肉乾（特厚蜜汁／元氣條），甜香、鹹香通通到位，每一口都是拳拳到肉的美味。系列也同步推出6入迷你脆與單包厚肉乾，不論拜年送禮或追劇配零食，都能邊吃邊感受電影氛圍，讓新年熱血沸騰、大展「功夫」。
此外，本次聯名也緊扣新春電影檔期，《功夫 𝙆𝙪𝙣𝙜 𝙁𝙪》將於 𝟮𝟬𝟮𝟲.𝟬𝟮.𝟭𝟯 新春賀歲全台戲院上映，從年節餐桌一路延伸到大銀幕，讓熱血氣氛持續升溫。
「快車肉乾 × 功夫」聯名系列已於快車肉乾全台實體門市及官方網路商店限定販售中，數量有限，售完為止。更多活動資訊與完整商品內容，請至快車肉乾官方網站查詢。
本次推出多款聯名商品，從隨手享用到年節送禮一次滿足：
・功夫 6 入迷你脆（原味杏仁）特價 $360 (原價 $450)
・功夫厚肉乾（特厚蜜汁／元氣條）特價 $200 (原價 $250)
・功夫厚薄雙拼禮盒（5入組）特價 $499 (原價 $599)
無論日常享用、拜年送禮或觀影加點，都能輕鬆選到最適合的一款，為新春增添滿滿「功夫」氣勢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「快車肉乾 × 功夫」聯名系列已於快車肉乾全台實體門市及官方網路商店限定販售中，數量有限，售完為止。更多活動資訊與完整商品內容，請至快車肉乾官方網站查詢。
・功夫 6 入迷你脆（原味杏仁）特價 $360 (原價 $450)
・功夫厚肉乾（特厚蜜汁／元氣條）特價 $200 (原價 $250)
・功夫厚薄雙拼禮盒（5入組）特價 $499 (原價 $599)
無論日常享用、拜年送禮或觀影加點，都能輕鬆選到最適合的一款，為新春增添滿滿「功夫」氣勢。