▲柬埔寨太子控股集團創辦人陳志被美英起訴，被指控操縱全球詐騙及洗錢。（圖／翻攝自太子控股集團官網）

太子集團創辦人陳志涉案風波持續擴大，在其於柬埔寨被拘捕並遣返中國後，當地金融體系也迅速出現重大動作。柬埔寨國家銀行於8日對外宣布，已依法啟動對太子銀行的清算程序，標誌著該集團金融版圖正式進入收尾階段。根據柬埔寨媒體《柬中時報》報導，央行發布正式公告指出，太子銀行因不符相關監管與經營條件，已被納入清算機制。國家銀行並依規定指派 Morisonkak MKA CPA Audit-Accounting 公司擔任清算人，自即日起全面接管銀行的營運、資產及相關管理事務。公告明確說明，太子銀行將即刻停止所有新增金融業務，包括吸收新存款、發放新貸款及其他擴張性服務，以防止風險進一步擴大，並為後續資產清理與債務處理創造條件。不過，監管機關也強調，現有存款戶的基本權益仍受法律保障。已在太子銀行開戶並存款的客戶，可依照既定流程提出提款申請，相關清償作業將依《銀行和金融機構法》所訂的優先順序辦理。至於貸款客戶，央行提醒其仍須履行原有合約義務，按時償還貸款本息，清算程序並不構成免除還款責任的理由。相關債權債務關係，將由清算人依法統一處理。另一方面，柬埔寨內政部已於7日晚間發布聲明證實，應中國政府請求，陳志及另外兩名中國籍人士已於6日在柬埔寨落網並移交中方。隨著核心人物被帶回中國、銀行正式進入清算，這起橫跨金融與司法領域的案件，預計仍將持續引發區域關注。