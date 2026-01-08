我是廣告 請繼續往下閱讀

空軍第五聯隊29歲上尉飛官辛柏毅，駕駛F-16V戰機夜訓失聯。對此，行政院長卓榮泰表示，已要求國防部、民間，務必持續全力搜救，同時也要適時說明搜救進度，讓家屬知道真相；針對中央總預算卡關問題，卓榮泰提到，國防部影響最多、達752億，其中包括戰鬥個裝以及F-16的後續訓練、後勤維護。對於戰機失事一事，發言人李慧芝於行政院會後轉述，卓榮泰表示，非常遺憾發生此事，感謝國防部即時應處，同時也要求國防部三軍、海巡弟兄姊妹及民間搜救人員，務必持續全力搜救。他說，此時家屬的心情一定非常焦慮，國防部要適時說明搜救進度，讓家屬能夠知道真相。卓榮泰提到，後續有關戰機飛航安全工作，國防部已著手進行，務必達到最高的安全標準。至於整件事發生原因，以及近日各方相關說法或質疑，包含對國軍裝備整備情形及未來計畫，國防部均應於適當時間對外說明，讓國人瞭解國軍整備工作，以維護國軍戰力及國人對國軍的向心力。卓榮泰期許，未來能就此次事件發生原因進行全面檢討，思考是否可以做得更多、做得更好；他再次感謝國防部所有弟兄姊妹辛苦，搜救工作還要持續進行，希望有好的發展。針對總預算未通過的影響，卓榮泰在記者會上提到，國防部影響最大，多達752億，其中包括國防部彙整出來的嚇阻戰力、不對稱戰力、照顧官兵以及保護戰鬥人員方面，都受到極大影響；他指出，最近發生戰鬥機墜海事件，戰鬥個裝以及F-16的後續訓練等等，也都在這752億中。卓榮泰提到，面對中共武力威脅，期待國軍努力守護國人安全，能有新型的武器、充足的油料裝備、完整的戰備維修當做後援，給每一位國軍弟兄姐妹們更強大的後盾。