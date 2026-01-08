我是廣告 請繼續往下閱讀

前立委蔡正元日前因「三中案」涉業務侵占罪，遭判處3年6月徒刑定讞，而在即將入獄服刑前夕，國民黨主席鄭麗文7日在中常會上，親自頒發黨內最高榮譽「實踐一等獎章」給他，公開表達蔡正元長年付出的高度肯定，前民眾黨主席柯文哲也曾致電給蔡表達感謝，還說要約吃飯；對此，前立委邱毅今（8）日表示，「各方力量都在為他奔走，証明蔡正元長期以來做人很成功」。邱毅今日在臉書發文表示，昨天蔡正元很興奮。鄭麗文在國民黨中常會，頒給蔡正元最高榮譽，就是傳聞中的《實踐一等勳章》，「我印象中這是第一次，蔡正元將佩戴國民黨勳章入獄。」邱毅指出，前段時間，有人在網路上興風作浪，說蔡正元與鄭麗文不合，「當時我完全不評論，就是這種揣測無聊透頂」，在民主社會𥚃，蔡正元對鄭麗文做法有意見，給予批評意見，本屬司空見慣。硬要把這種意見交流視為不合，要不是無事生波蹭流量，要不就是心懷叵測，想挑撥離間。邱毅續指，「我估計鄭麗文也想利用這個機會，破除這種無聊的流言。最主要是雪中送碳，代表國民黨情義相挺，揚棄過河拆橋的陋習」，鄭麗文深知只有改變這種醬缸文化，才能有更多人願意為國民黨效力。邱毅表示，蔡正元的案件，法官白紙黑字寫著「不能上訴」，若要提非常上訴，機會不到萬分之一。目前律師能做的是延後服刑，至少讓蔡正元陪同妻女過這個農曆春節。邱毅直言，現在鄭麗文頒給他最高榮譽勳章，柯文哲也準備邀他吃飯，各方力量都在為他奔走，証明蔡正元長期以來做人很成功，「而台灣還是有是非黑白的，賴清德這麼胡搞瞎搞下去，最後一定反噬自身，只有自取滅亡！」