緯穎單月營收正式突破千億元大關。公司今（8）日公告2025年12月營收達1042.9億元，改寫單月新高，月增7.64%、年增143.86%；累計2025年全年營收9506.63億元，年增163.68%，同步刷新歷史紀錄。AI伺服器出貨熱度延續，產業需求維持火熱，緯穎對2026年營運抱持樂觀態度，且AI訂單能見度延伸到2027年仍有想像空間。公司也點出，去年以ASIC伺服器成長較為明顯，今年則可望逐步看到GPU伺服器的貢獻比重拉升。在供應端布局方面，緯穎擁有台灣、馬來西亞、墨西哥與美國等多地生產基地，可更彈性因應客戶需求與交付節奏，也被視為支撐後續接單與出貨的關鍵底盤。緯穎今日早盤股價創下歷史新高4850元，雖然接著湧現獲利了結賣壓，但中場也僅小跌，收在4650元，跌幅0.43%，成交量2328張。