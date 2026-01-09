中央氣象署今（9）日清晨4時發布低溫特報表示，強烈大陸冷氣團稍減弱，惟輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。今晨台北市、新北市及新竹縣局部地區有6度以下氣溫，新北市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；台南以北及宜蘭、花蓮、金門局部地區則有10度以下氣溫發生的機率，提醒民眾多加防範。今早本島最低溫為新竹關西鎮5.4度，台北測站也降至9.2度，顯示入冬首波寒流已達標。
⚠️低溫特報
📍影響時間：9日晨至9日下午
🟠橙色燈號（寒冷）：台北市、新北市、新竹縣、宜蘭縣。
🟡黃色燈號（寒冷）：基隆市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、金門縣。
⚠️強風特報
📍影響時間：9日晨至10日晚上
🟡黃色燈號：新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
