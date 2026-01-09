中央氣象署表示，今（9）日清晨受到冷氣團、「輻射冷卻」影響，全台低溫僅9至14度，中部以北局部恐跌破9度，白天冷氣團減弱略回溫；周六晚上（1月10日）新一波大陸冷氣團南下，周日（1月11日）再轉冷並伴隨降雨，下周仍須留意早晚低溫。
今天的天氣：強烈大陸冷氣團持續 清晨跌破10度
1月9日今天的天氣，氣象署指出，強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫9至13度，花東14、15度，白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及台東高溫20至23度。
各地大多為晴到多雲的天氣，只有在花東地區及恆春半島有零星短暫雨；近期高山氣溫偏低，夜間及清晨路面易結冰並有霧淞、結霜機率，若水氣條件配合，海拔3000公尺以上及中部以北海拔2500公尺左右或以上高山不排除有零星降雪或下冰霰，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物嚴防霜害。
⚠️低溫特報
📍影響時間：09日上午至09日晚上
📌橙色燈號（非常寒冷）：新北市、宜蘭縣
📌黃色燈號（寒冷）：基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、花蓮縣、金門縣
今天空氣品質
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東、馬祖、
橘色提醒：高屏、金門、澎湖
環境部提及，強烈大陸冷氣團稍減弱，環境風場仍為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
明天的天氣：早晚溫差大 仍會跌破10度
1月10日明天的天氣，氣象署指出，清晨輻射冷卻影響，各地清晨仍寒冷，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。低溫在西半部、宜蘭9至12度，花東14至15度；高溫在北部、宜蘭17至19度，中南部、花東19至23度。
一周天氣：周六晚間冷氣團來襲 下周日夜溫差大
氣象署說明，周六晚間新一波大陸冷氣團抵台，周日清晨，全台低溫11至15度，北部白天高溫降到16至17度，中南部則是23至24度；大陸冷氣團預計影響到下周一清晨（1月12日），下周一白天減弱，不過下周每天都仍要注意輻射冷卻帶來較低的早晚氣溫。
周六至下周一清晨，大陸冷氣團水氣增多，包括基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島整天都有不定時零星短暫雨，下周一後水氣再減少，僅東半部及恆春有零星短暫雨。
資料來源：中央氣象署、環境部
