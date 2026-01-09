我是廣告 請繼續往下閱讀

演唱會視覺竟被解讀為邪教 蔡依林合作方開告

▲與蔡依林合作的團隊表示會提告網名為「斯利亞」的黑粉，這其實就是梁曉珺的帳號。（圖／微博＠蔡依林Pleasure巡迴演唱會）

梁曉珺曾是《星光》季軍 才女淪為造謠黑粉

▲梁曉珺曾來台參加過《超級星光大道》，並拿下季軍。（圖／翻攝自hahawawalala YouTube）

「神棍式」文章全消失 蔡依林提告目的達成

梁曉珺囂張反擊蔡依林 嗆聲：多大點破事？

▲梁曉珺昨晚發布影片反擊蔡依林合作團隊永稻星娛樂，態度還十分囂張。（圖／微博＠Jolin1210-）

蔡依林合作團隊永稻星娛樂聲明全文如下：

近日，部分網絡用戶在網絡平台中，針對我司獨家合作藝人蔡依林女士的演唱會內容進行惡意揣測、斷章取義及不實解讀，發布並傳播了大量虛假、誤導性信息及侮辱性言論，嚴重損害了蔡依林女士的聲譽及合法權益，亦破壞了健康、文明的網絡環境。

我司在此鄭重聲明如下：

一、 堅決維護藝人合法權益，對侵權行為「零容忍」 蔡依林女士作為華語樂壇傑出藝人，始終致力於以優秀的音樂作品和舞台表演回饋公眾。我司作為其獨家合作伙伴，堅決維護其一切合法權益。對於網絡用戶「斯利亞（帳戶：celialiang）」及其他相關帳號在此次事件中發布不實信息、進行人身攻擊的惡劣行為，我司已進行證據固定，並通知平台立即刪除全部侵權內容。目前我司已啟動法律程序，堅決追究其法律責任，絕不姑息。

二、 積極響應「清朗」行動，營造清朗網絡空間 我司堅決擁護並積極響應國家網信部門關於「清朗」系列專項行動的號召，始終堅持正確的價值導向。我司嚴厲譴責任何利用網絡平台造謠生事、誹謗他人、擾亂社會秩序的行為。網絡空間並非法外之地，任何用戶均不得以任何形式侵犯藝人及他人的名譽權、肖像權等合法權益。我司將一如既往地履行平台主體責任，堅決切斷不實信息的傳播鏈條，維護風清氣正的網絡生態。

三、 呼籲理性發聲、共建文明網絡環境 我們誠摯呼籲廣大網友與社會各界：在面對紛繁複雜的網絡信息時，請保持理性思考與獨立判斷，不輕信、不盲從、不傳播未經證實的消息。尊重事實，尊重他人，拒絕網絡暴力，共同營造一個文明、友善、理性的網絡交流環境。對於任何繼續散布謠言、實施侵權的行為，我司必將依法採取一切必要措施，追究其相應法律責任，維護我司藝人及自身的正當權益。

我司將繼續堅定不移地站在維護藝人合法權益的第一線，恪守法律與道德的底線，與社會各界一道，為構建健康有序的網絡環境貢獻力量。

特此聲明。