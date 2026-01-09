天后蔡依林（Jolin）的《Pleasure》世界巡迴演唱會，被中國網紅「斯理亞（又稱斯利亞）」抹黑說成是邪教獻祭儀式，中國主辦方因此火大開告，強調絕不會姑息造謠者。而斯理亞很快被起底正是來台參加過歌唱節目《超級星光大道》的歌手梁曉珺，她還是第5屆的季軍。對於自己被告一事，梁曉珺昨（8）日也以抖音影片囂張回嗆：「多大點破事，我有榮幸成為第一個被蔡依林告的人嗎？」
演唱會視覺竟被解讀為邪教 蔡依林合作方開告
這場法律風波源於梁曉珺在小紅書等社群平台發布的影片；她在影片中針對蔡依林《PLEASURE》巡迴演唱會的舞台設計進行深度解析，將演唱會中極具象徵意義的視覺設計，如開場震撼全場的「慾望巨蟒」、第二篇章的「禁忌之劍」、「貪婪金豬」，以及終章壓軸的「愉悅之女」巨型雕像，通通解讀為邪教、光明會等陰謀論象徵。
事實上，這些道具是蔡依林團隊為了敘事藝術所精心配置的，旨在探討人類的慾望、恐懼與自我覺醒，但卻被梁曉珺偏頗的言論抹黑，嚴重損害蔡依林的聲譽。蔡依林Pleasure演唱會中國主辦單位「永稻星娛樂」7日在律師聲明中強調，相關內容已對藝人權益造成實質傷害，因此決定不再隱忍，堅決依法追究其法律責任，並已要求相關平台下架侵權影片。
梁曉珺曾是《星光》季軍 才女淪為造謠黑粉
令外界感到最為諷刺的是，這位被告「斯理亞」並非沒沒無聞的網路酸民，而是擁有亮眼演藝履歷的公眾人物。她本名為梁曉珺（Celia Liang），是澳籍華僑女星，擁有澳洲新南威爾斯大學雙學位，具備優異的語言能力與高學歷背景。她最為台灣觀眾熟知的經歷，便是在2009年參加《超級星光大道》第5屆，一路闖進總決賽並奪下季軍，當年被視為唱功穩健、深具發展潛力的女歌手。
淡出台灣螢光幕後，梁曉珺轉往上海擔任雙語主持人，近年則因多次爆料選秀內幕再度回到大眾視野。她曾公開指控《中國好聲音》存在名額內定等黑箱操作，甚至聲稱導師張惠妹曾私下向她道歉。長期與爆料話題並行的她，這一次卻因點評蔡依林演唱會踩到法律紅線，從昔日的星光舞台季軍變成了法律訴訟的被告，身分的巨大反差令人唏噓。
「神棍式」文章全消失 蔡依林提告目的達成
梁曉珺原本發布在小紅書的抹黑影片目前已消失無蹤，永稻星堅定提告的舉動，也有效遏止其他類似的造謠行為。許多歌迷表示，過去幾天網路上出現大量「神棍式」的陰謀論文章，嚴重傷害蔡依林，但在中國主辦單位永稻星決定提告後，這些文章都陸續被刪除了，「好好笑，前幾天一堆神棍的文都刪光了」、「真的不要以為在網路上匿名就可以亂說話」。
梁曉珺囂張反擊蔡依林 嗆聲：多大點破事？
不過梁曉珺似乎還沒學到教訓，昨晚再度於抖音發影片反擊永稻星，並囂張地說：「多大點破事，我有榮幸成為第一個被蔡依林告的人嗎？」梁曉珺也放話，自己日後將考慮定期更新有關蔡依林的解析影片，用以「回報」蔡依林相關團隊對她的關注。
蔡依林合作團隊永稻星娛樂聲明全文如下：
近日，部分網絡用戶在網絡平台中，針對我司獨家合作藝人蔡依林女士的演唱會內容進行惡意揣測、斷章取義及不實解讀，發布並傳播了大量虛假、誤導性信息及侮辱性言論，嚴重損害了蔡依林女士的聲譽及合法權益，亦破壞了健康、文明的網絡環境。
我司在此鄭重聲明如下：
一、 堅決維護藝人合法權益，對侵權行為「零容忍」 蔡依林女士作為華語樂壇傑出藝人，始終致力於以優秀的音樂作品和舞台表演回饋公眾。我司作為其獨家合作伙伴，堅決維護其一切合法權益。對於網絡用戶「斯利亞（帳戶：celialiang）」及其他相關帳號在此次事件中發布不實信息、進行人身攻擊的惡劣行為，我司已進行證據固定，並通知平台立即刪除全部侵權內容。目前我司已啟動法律程序，堅決追究其法律責任，絕不姑息。
二、 積極響應「清朗」行動，營造清朗網絡空間 我司堅決擁護並積極響應國家網信部門關於「清朗」系列專項行動的號召，始終堅持正確的價值導向。我司嚴厲譴責任何利用網絡平台造謠生事、誹謗他人、擾亂社會秩序的行為。網絡空間並非法外之地，任何用戶均不得以任何形式侵犯藝人及他人的名譽權、肖像權等合法權益。我司將一如既往地履行平台主體責任，堅決切斷不實信息的傳播鏈條，維護風清氣正的網絡生態。
三、 呼籲理性發聲、共建文明網絡環境 我們誠摯呼籲廣大網友與社會各界：在面對紛繁複雜的網絡信息時，請保持理性思考與獨立判斷，不輕信、不盲從、不傳播未經證實的消息。尊重事實，尊重他人，拒絕網絡暴力，共同營造一個文明、友善、理性的網絡交流環境。對於任何繼續散布謠言、實施侵權的行為，我司必將依法採取一切必要措施，追究其相應法律責任，維護我司藝人及自身的正當權益。
我司將繼續堅定不移地站在維護藝人合法權益的第一線，恪守法律與道德的底線，與社會各界一道，為構建健康有序的網絡環境貢獻力量。
特此聲明。
資料來源：微博@蔡依林Pleasure巡迴演唱會
